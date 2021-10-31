【智齒】池內博之演拾荒者狂減30磅　新作入選東京電影節：大銀幕享受美妙藝術

▲ 《智齒》

鄭保瑞執導的港產片《智齒》再次衝出香港，將於11月2日起於東京國際電影節展期內放映，累積下來，《智齒》已獲邀參加11個海外國際影展。

日藉男星池內博之在片中飾演「掌握故事關鍵的神秘人物」，電影公司在今日（10月31日）藉着《智齒》在日本上映的好消息，於香港及日本兩地共同發佈神秘角色池內博之的最新劇照。

情緒起伏大邊病邊拍

從劇照所見，池內博之瘦削不少，原來他為此片的演出狂減30磅，他表示：「電影中飾演一個拾荒者，為加強說服力所以在開拍前先減去30磅。畫面上很多骯髒的東西，大家看到的滿地垃圾、污水、蚊蟲都是我們自己的親身經歷。其實那些都是很富有香港特色的東西，很貼近生活。」

池內博之並坦言拍攝十分辛苦，更要邊病邊拍：「角色情緒起伏很大，時而冷靜時而抓狂，又要夏天穿冬天衫拍戲，因此期間更染上感冒。」

談到《智齒》片在日本上映，他興奮稱：「真的很高興《智齒》會在東京放映。此片在我眼中是一部恐怖懸疑片，在大銀幕下可以享受到美妙的藝術、音樂，結合精彩劇本。」

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