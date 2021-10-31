【搵鬼去電視城】揭13處電視城「猛鬼之地」　胡敏芝玩銀仙+王虹茵對鏡削蘋果

▲ J2新節目《搵鬼去電視城》。

TVB與ViuTV的兩台大戰，明天（11月1日）起再掀起戰幔。ViuTV推出皇牌《全民造星IV》、萬人迷Anson Lo主持的《神的女主角》 ，至於TVB的翡翠台有台慶劇《星空下的仁醫》及Do姐主持的新節目《男神廚房》外，J2亦大革新迎戰。

由C君（鄭詩君）任Creative Director的無綫J2，以「新時段，新態度」為口號，由11月起在J2台於晚上黃金時段推出一連串全新綜藝節目。當中率先打頭陣，是由明晚起播出的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》。

▲ 「靈異顧問」徐加晴。

主持尖叫爆喊

《搵鬼去電視城》由一班後生仔女包括王虹茵、胡敏芝、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文任主持及「探靈勇者」角色，每集二人為一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等進行靈探活動。

是次賣點除是電視城首度開放作靈異節目拍攝地，節目中主持使用的兩大「探靈用具」—靈探機及地靈尺，眾主持隨著「探靈用具」的變化，紛紛嚇至講不出聲、花容失色、O嘴兼眼凸，畫面陰森震撼。

據透露，《搵鬼去電視城》拍攝時有主持尖叫、暴走、爆喊等失控場面外，當中更有人暈倒。

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挑戰「都市傳說」

首集探索的電視城「猛鬼之地」為傳說中盡量不要踏足的洗手間，單看節目中的「吉鏡」，已感到陣陣寒意。

此集「靈異顧問」徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵（Sharlene）及胡敏芝（Karen）則緊接其後，她們講完：「唔好意思，打攪晒喇！」便拿著探靈用具「探靈」。

▲ 王虹茵挑戰摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝及削蘋果。

與靈體對話的同時，並會應製作組要求挑戰兩大盛傳容易撞邪的「都市傳說」—玩銀仙及摸黑點蠟燭對鏡梳頭化妝及削蘋果，真係齋聽都覺得恐怖。

「靈探」過程中，Sharlene及Karen亦接連遇上怪事，包括「怪力門」、「不知從何而來的嘆息聲」、以及四面八方吹來的陰風。

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