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【精英運動員】滑浪風帆選手陳晞文準備退役　空手道選手劉知名冀明年亞運會能與妹妹劉慕裳作賽

社會 17:20 2021/10/31

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女子滑浪風帆第8名陳晞文、全運會女子公路個人賽金牌得主李思穎及全運會空手道男子個人形銅牌得主劉知名今日出席活動與市民分享比賽心得。（梁偉榮攝）

港隊運動員在東京奧運及全運會均有出色表現，其中奪女子滑浪風帆第8名的陳晞文、全運會女子公路個人賽金牌得主李思穎及全運會空手道男子個人形銅牌得主劉知名於今（31日），出席活動與市民分享比賽心得。

在東京奧運女子滑浪風帆RS：X級賽事奪得第8名的陳晞文表示，現時自己是兼職運動員身份，今年12月14日將會參加香港公開賽，是她首次在維港進行滑浪風帆比賽，「第一次可以係維港比賽，好期待」。她透露，之後會專注完成大學學業，計劃慢慢退役，「亞運會都應該會交俾年青運動員」，但她未來會嘗試轉型做教練，「睇下自己適唔適合做教練」，以自身經歷啟發年輕運動員。

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在全運會男子空手道個人形賽事奪銅的劉知名表示，將會以視像形式，與現時身在美國，在東京奧運奪銅的妹妹劉慕裳一同訓練，為一起出戰12月的亞錦賽作準備，盼望藉此爭取佳績，能夠爭取明年杭州亞運入場券，與上屆亞運奪銅的妹妹齊齊圓夢。

在全運會女子公路單車個人賽奪得金牌的李思穎則透露，將會在11月底出發到昆明進行高原訓練，直至亞運完結後才回港。李思穎指，期間會參加國內聯賽，並到杭州亞運比賽場地練習，希望能夠提早熟悉場地，爭取好成績。

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記者：洪芷晴

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