【仙氣星二代】柏安妮女兒入行即奪新人獎　17歲許恩怡遺傳天份品學兼優【多圖】

▲ 柏安妮女兒入行即奪獎。

曾與周星馳、梁朝偉、張國榮、周潤發等巨星合作的柏安妮（Ann Bridgewater），雖已淡出幕前，但其女兒卻繼承母業入行追夢。年僅17歲的許恩怡（Natalie）演出內地導演張一白的《燃野少年的天空》，Natalie飾演一位追尋自己跳舞夢想的少女。

Natalie憑紮實的舞蹈根底、獨特氣質與感染力，激發出一股無限的可塑性，獲一致好評。

在今日的「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮上，首次踏足銀幕的Natalie更勇奪「最佳新人獎」。

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由於疫情關係，Natalie未能赴東京出席頒獎禮，她透過視頻分享致謝辭時，感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持。

柏安妮傳授心得

提到首次拍電影，Natalie直言有一種難能可貴的神奇感覺，她說：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裏面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的東西。」

Natalie不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」

▲ 演出電影女主角。

問到她是否很喜歡拍戲？她笑說：「喜歡！我一開始特別緊張，連回放都不會看，一見到自己的臉和聽見自己的聲音時覺得很不對勁，不舒服。但慢慢習慣了，然後學會去珍惜拍戲的過程。我有很大的空間去不斷的嘗試不同的方案，跟身邊的人討論學習，然後我們一起想辦法面對挑戰。我覺得這種環境是很難得的。」

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奪獎令Natalie猶如打了一支強心針，以後她將會如電影中的角色小黃一樣，繼續追求夢想，做自己喜歡做的事，繼續拍好電影來感染別人，她說：「被別人認同時當然會感覺到開心，但我還是覺得最重要的是我喜歡，自己真的想繼續做下去。」

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Natalie是80年代混血女神柏安妮的女兒，今年在經理人Kim的帶領下踏入影圈。

品學兼優

Natalie品學兼優，三歲開始學習跳舞，自小開始已接受過古典舞、芭蕾舞與現代舞等舞蹈訓練，並完成了所有皇家舞蹈學院嘅分級同職業考試。

Natalie更接受過武術訓練，擅⻑劍術、⻑拳、太極等，2019年亦參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在武術與舞蹈領域均取得優異成績，而且在公開比賽上獲得不少獎項。

同場加映：林秀怡訪問