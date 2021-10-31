【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺

在生與死之間得救，猶如命懸生死線！近日泰國發生一宗恐佈事件，兩名油漆工在外牆垂降做維修時，突然被一名女住戶剪斷他們的安全繩，情況十分危險，幸好油漆工在墮樓前降落在另一位住戶露台上，成功脫險！不過事件引進網民暴怒，認為該女住客的行為是謀殺！

▲ 油漆工在高空工作時，突然被剪斷安全繩，命懸一線。（圖片來源：影片截圖）

據《Thairath Online》報導，於10月2１日泰國有2名油漆工分別為28歲及46歲，他們當時從大廈頂層32樓垂降，修補建築物外層的裂縫，而頂樓則有一名同事幫忙看管安全繩，但當他們垂降到30樓時，突然感到繩子變重，移動困難，低頭一看就見到有一名女性打開窗戶，在剪他們的安全繩。

油漆工當時嚇得向附近單位求助，可惜無人在家，而降到26樓時，頂樓的同事提醒他們安全繩已斷，油漆工則懸掛在半空，不能繼續垂降。

幸好當時在26樓有名女住戶向他們施援手，原來她的男友聽到有維修工在外牆求救，驚見他們繩子已斷，十分吃驚，於是很快打開窗戶讓他們進去，「這起事件令人震驚，而且根本不應該發生。」

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油漆工獲救後，立即向警方報案，其後警方表示已拘捕該名住在21樓的34歲女住戶，並控告她破壞財產及蓄意謀殺罪名。

雖然未能確認女住客的動機，但當地傳媒指，因該名女住客埋怨沒有人通知她有外牆維修，感到煩厭的她就剪斷維修工的安全繩，不過大廈管理公司稱，早已通知住戶有外牆維修。

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警方表示，女住戶起初並不合作，一直否認剪斷了安全繩，更指油漆工看錯人，直到警方拿繩子作指紋及DNA鑑定的證明，她才承認事件，更辯稱因為突然看到有人在外牆，令她不能家中做的私人事，情緒波動下才剪斷繩子，並沒有想過殺人。

影片曝光後，一眾網民感到十分憤怒，認為她無視別人的生命，行為與謀殺無異，更直言如果放過她，只會對其他住客有生命危險。而兩油漆工脫險後仍猶有餘悸，不明白該名女住戶的動機。

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責任編輯︰王明芳