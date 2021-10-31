【軒公敲碗】張敬軒開網上綜藝節目 　梁祖堯強尼向《今夜不設防》致敬

▲ 軒仔夥強尼、七仙羽、梁祖堯合作。

即將於年尾舉行《Hins Live in Hong Kong The Next 20張敬軒演唱會》跨年演唱會的張敬軒，除了演唱會、新歌《On My Way》，昨晚（30日）又於社交平台出post，預告下星期將會推出全新綜藝節目《軒公敲碗》，網民紛紛留言表示期待。

軒仔表示，《軒公敲碗》原來全為「餓咗勁耐」的fans而做，「因為之前一直有拍一個《天才遊童》的綜藝，內容會去香港以外地方拍攝。但呢一兩年因為疫情，去香港以外地方拍攝比較困難，《天才遊童》暫停好一陣子。為滿足fans願望，就有《軒公敲碗》出現，今次全部都在香港拍攝。」

▲ 林明禎。

節目取名靈感都是來自fans，軒仔及製作節目的「冤枉娛樂」主理人枉阿姐表示，「因為之前好多fans敲碗叫我哋出片，所以就改咗呢個名，每集節目會敲碗邀請不同嘉賓。」

預告片中，劇透了一連五集的節目內容及嘉賓，包括帶「大馬女神」林明禎去食香港地道美食；孖「富貴KOL」雪姨去睇樓；同J Lou、Asha溜冰；微辣的「加蔥」食好西；梁祖堯、強尼、七仙羽（七師傅）齊齊吹水。

▲ 雪姨。

提到拍攝溜冰一集時，軒仔自言小時候「踩冰好叻」，「但好多年冇玩過啦，年紀又大起上嚟，骨都脆脆地，哈哈。」

另外，跟梁祖堯、強尼及七師傅的一集名為《軒公不設防》，原來是要向前輩們致敬，「樂壇文壇嘅大前輩霑叔（黃霑）、倪匡同蔡瀾以前有個節目叫《今夜不設防》，內容好廣泛，風花雪月人生經歷乜都有，所以都好想做番一個類似形式嘅清談節目向佢哋致敬，所以就請咗啲好朋友嚟，同梁祖堯、強尼佢哋吹吓水、摸吓酒杯底。」

▲ 靈感來自粉絲。

軒仔又笑說：「七師傅仲賜咗個名俾我，真係唔知好嬲定好笑。」 節目於星期二（11月2口號）晚上八時播出。

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