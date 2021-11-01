【趣味學習】陳國威小學參考IB教學策略創校本英文課程　培養學生自主學習能力

▲ 陳國威小學在初小英文科引入IB教學策略，提升英文科趣味。（陳靜儀攝）

近年IB課程備受家長歡迎，有津校率先在初小英文科引入IB教學策略，提升英文科趣味。博愛醫院陳國威小學將於12月試行全新校本英文課程，參考國際文憑小學項目課程（IBPYP）的教學策略，自行編寫教程，培養學生自主學習的能力。新課程將率先於小二級推行，有別於傳統教學模式，學生透過自行選擇的探究題目學習，校方希望可跳出現有的學習框架，讓學生更有趣味地學習英文。

新的校本英文課程採用主題式學習，參考的IBPYP的教學策略，即Voice（聆聽）、Choice（賦權）及Ownership（主人翁意識），提供更多機會讓學生探索、發言，並可按照自己意向選擇感興趣的題目進行探究。

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陳國威小學原本實行圖書教學法，以英文故事書取代教科書，每學期教授約10至12本。學校將率先於小二級英文科試行新的學習模式，抽起2至3本故事書，改為主題學習。第一個探究主題為IBPYP課程下的學習單元「Sharing the Planet」，學生可選擇任何一種瀕危動物作為研習主題，並自行在網上學習平台進行資料搜集，須完成問答式工作紙，及製造人偶向老師進行匯報。

校長韋淑貞認為，比起學習知識，學校更應教學生有效地學習、有動力主動發掘知識，而非被動地接收老師傳遞的資訊。受限於津貼小學的規定，加上IB課程採取跨學科式學習，韋校長指學校不可能將整套IBPYP搬進校園，卻可引入教學策略，改變傳統課堂的學習模式，「讓學生初小就習慣這個模式，之後就算讓他們自己讀書溫習，學生自己都搞得掂。」學校之後的教學設計或走向非傳統路綫，例如功課不設標準答案。

韋淑貞說，該校有2名外籍老師曾接受IB教育，加上英文科科主任的女兒正就讀IB課程，校方再上網搜尋相關知識，讓所有老師共同備課以準備新課程，校方亦購入網上學習平台。她指出，暫只於小二推行主題式課程，計劃在3年內推廣至初小三個年級，如果學生學習成效好，或會考慮擴展至高小。

該校英文科主任趙秀華認為，新的教學方法可增加學生學習時的滿足感：「本身能力較差的學生，背誦式地學習時，獲得的成功感不強；但如果研習題目由他們自己選，完成時就更有成功感。」對於新課程下如何為學生評測他們的能力，英文科老師Ms Loock說，會基於學生探索研究時答題、匯報等表現寫一份報告，着重觀察學生的能力，而非單以分數評定學生。

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為了測試學生對IBPYP課程的接受程度及學習成效，校方於今年暑假期間推出為期18日的暑期課程，全校約120名學生參與。課程期間，學生學習3個IBPYP課程下的學習單元，當中包括學習各式物料及質地的「Material World」。外籍老師透過遊戲及小實驗的方式，讓學生親自接觸不同物料，從而學習用英語形容不同物質。例如在課堂上，學生會觸摸俗稱「鬼口水」的史萊姆、將手浸進不同溫度的水，學習相關的形容詞，包括質感、顏色、大小、形狀等，亦會學習以英文撰寫製作汽泡彈的步驟。

校方在暑期課程完結後向學生派發問卷，調查發現92%受訪學生認為暑期課程幫助他們學習更多英語知識，亦很喜愛課程；約85%認同課堂令他們感到有學習興趣。亦有60%學生更表示暑假期間會自行複習上課內容。

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記者：黃悅晴