【單車意外】大埔一小時發生兩宗嚴重單車意外　其中一人送院搶救後不治

▲ 傷者送院搶救。（曾秋文攝）

大埔區今日（31日）下午發生兩宗嚴重單車意外，兩名傷者送往沙田威爾斯親王醫院搶救，其中一名30多歲男子送院後不治。

今午5時許，差不多時間發生兩宗嚴重單車意外。其中一宗發生在下午5時52分，一名30多歲男子踏單車途經汀角路68號大埔東消防局對開時，在落斜的單車徑懷疑失控自炒，男子倒仰單車徑上，頭部嚴重受傷出血 ，救護車把傷者急送至沙田威爾斯親王醫院搶救，救護員並不時為傷者進行心外壓，惟傷者送院後不治。

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另一宗則發生在5時12分，一名18歲青年與友人踏單車由大埔返回馬鞍山，當途經大埔工業邨大景街2號對開時，懷疑失控自炒，頭部受傷當場昏迷不醒，同行友人報警，傷者同樣由救護車急送至沙田威爾斯親王醫院搶救。警方正調查2宗意外原因。

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記者：曾秋文