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【萬聖節】酒吧業稱生意急增5成已達疫前水平　人均花300至500元

社會 22:32 2021/10/31

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

今日(31日)是萬聖節，不少市民一早已悉心打扮，提早化身「嘩鬼」到中環蘭桂坊玩樂消遣玩樂。(陳國峰攝)

今日(31日)是萬聖節，不少市民一早已悉心打扮，提早化身「嘩鬼」到中環蘭桂坊玩樂消遣玩樂；香港酒吧業協會主席錢雋永指，今年萬聖節生意額比上年高出約5成，形容對前景感明朗，又預計熱潮能持續至聖誕，屆時的生意額同樣能比上年升約5成。

大批市民穿着各種奇特服裝提早到蘭桂坊狂歡，感受節日氣氛，有人裝扮成劇集《魷魚遊戲》中工作人員的角色、有人打扮成熱門韓劇的木偶，亦有人佩戴魔鬼頭飾，有小朋友就手提南瓜道具應節。

錢雋永表示，由於政府在6月放寬對酒吧業界的防疫限制，給予酒吧與餐飲防疫措施體齊，令酒吧有空間繼續發展，7月的生意已明顯好轉，有約8成的升幅，因此對萬聖節生意大增不感意外，客人當中以年輕人居多，可見該年齡段也有一定的接種率，有助酒吧經營時長，業界對前景感明朗。

錢雋永續指，上年的10月疫情依然嚴重，市民根本不敢出門，酒吧生意一落千丈，甚至有酒吧不願開門營業，但今年因疫情已逐步恢復穩定，加上無法外遊只能待在香港，因此今年節日有「爆發性消費」，尤其是蘭桂坊的酒吧生意明顯大增。

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即使未入夜，蘭桂坊已經十分熱鬧，在附近的多個攤檔亦售賣萬聖節服飾，如鬼怪面具、南瓜服飾及魔鬼頭飾等，讓市民能夠即興扮鬼扮馬；警方今晚亦在蘭桂坊及附近一帶加強警力部署，準備在晚上實施封路及人潮管制，屆時會在多處路口放置指示牌。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴、鄧凱文

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