【醫療失誤】2醫生各被判除牌6個月及2個月　涉足踝關節內窺鏡手術間專業失德

▲ 麻醉科專科醫生林達成被除牌6個月，沒有緩刑。（資料圖片）

骨科專科醫生梁協榮及麻醉科專科醫生林達成，2016年於仁安醫院為一名病人施足踝關節內窺鏡手術，期間病人一度心臟驟停，2人在其恢復生命表徵後繼續手術，惟過程中被指未有提供適切護理，分別被控3項控罪，詳情請看：下一頁。首被告林達成認罪，而次被告梁協榮則否認控罪，醫委會今（31日）裁定兩名被告專業失德罪成，分別被判除牌6個月及2個月，沒有緩刑。

梁協榮及林達成於2016年，在仁安醫院為一名25歲男病人做足踝關節內窺鏡手術，期間病人一度心臟驟停，經搶救恢復生命表徵，其後2人繼續手術，期間林達成曾3度離開手術室，包括取電話充電器、抗生素等，亦未有主動向梁提及心臟驟停的原因，僅聲稱病人情況穩定。

而梁協榮早前曾指，對病人心臟驟停以及一度出現僅約攝氏30度的低温情況毫不知情；醫委會主席劉允怡形容，梁說法超乎其想像。梁協榮在未有主動詢問更多病人情況，並於未獲得病人的同意下，進行全數5項程序，而手術期間監測儀器亦一度失靈，惟他亦未有採取任何行動。

首被告林達成認罪，並已就事件向病人及其家屬道歉，多名醫生亦有為其撰寫求情信，形容他在事件發生後有努力成為一名更出色的麻醉醫生，其辯方律師求情時亦形容事件為一宗「悲劇」。醫委會最後判處林達成除牌6個月，沒有緩刑。

而次被告梁協榮則否認全部控罪，最後有1項控罪被裁定罪成，其辯方律師亦有讀出多封由病人及醫生所撰寫的求情信，指他曾進行不少非常成功的手術。醫委會判處他除牌2個月，劉允怡指醫委會質疑梁的悔意且憂慮或會重複犯錯，故亦不給予次被告緩刑。

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記者：鄧凱文