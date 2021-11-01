【升學出路】兩名校生棄神科讀康復治療科學系　盼以知識結合科技解決人口老化問題

▲ 余卓謙（左）、鄭雅文（右）。（陳靜儀攝）

說到大學的「神科」，不少人都會想起醫科，收生門檻高、就業前景好，成為每年中學文憑試狀元近乎必然的選科。不過，要懸壺濟世仍有很多路可以選擇，各大專院校亦有不少醫療相關科目，其中在DSE勇奪多粒星星的兩位名校生，選擇入讀理工大學的康復治療科學系，分別就讀物理治療及職業治療。

本學年升讀理大物理治療學（榮譽）理學士課程的余卓謙，在DSE中取得4科5**及3科5*，畢業於皇仁書院的他笑言，很多考獲高分的師兄都去讀醫科，但他卻另有目標。余卓謙於幼稚園開始接觸體操，直至初中，苦練多年亦帶來很多傷患，其中腳跟位的骨骼，因長期從高處跳下而受傷，要定期接受物理治療，自此與物理治療師結下不解之緣。

因初中開始接受物理治療，余卓謙開始對他們的工作感興趣，於是上網搜尋此職業的資料，發現發展空間很大︰「讀到物理治療師時，自然會聯想到人口老化問題；此問題在全球日益嚴重，我想讀物理治療出一分力，亦會有一定市場發展。」余卓謙亦想到可以結合物理治療的知識及科技︰

讀物理治療不是規限你只可以做物理治療師，而是可以去做更多；普通醫療保健可能只可一對一地進行，但如果將知識及科技結合應用，就算物理治療師不在場，都可以解決到很多個案。

▲ 理大物理治療學（榮譽）理學士課程學生余卓謙。（陳靜儀攝）

柬埔寨做義工 盼為小朋友出力

另一名入讀理大職業治療學的學生鄭雅文，在DSE考獲3科5**及2科5*。她是協恩中學畢業生，中學時發覺兩邊肩膊不對稱，尾龍骨亦出現問題，接觸過物理治療師，因而想從事醫療業。中五時到柬埔寨做義工的經歷，更令她下定決心︰

去到當地一間學校與小朋友玩，當中有一個拋波遊戲，但小朋友雙手不夠力量去拋，眼見他們享受不到遊戲有少少失落，到底我可以做甚麼幫助他們？



鄭雅文回港後開始了解各大學課程，發現職業治療融合醫學、心理、神經及社會科學等學科範疇，協助患者提升自我照顧能力等。她認為學科的理念，與其想多方面幫助病人的理念不謀而合︰「每個人都可選擇過有意義的生活。」

▲ 職業治療學（榮譽）理學士課程學生鄭雅文。（陳靜儀攝）

做好時間管理 DSE奪星星秘技

兩人在文憑試中取得好成績，被問到有何秘訣？余卓謙說，時間管理要做好，要適當分配時間溫習，例如在他眼中需要長期浸淫的中英文科，他會善用「碎片時間」如乘車、排隊等來讀報；至於要反覆操練的數理科，他會在家中操卷。他偏向從實踐中加深記憶，而非單純背書︰「所有理論都是要先理解後實踐，尤其是數理科，通常多做就會記得，一邊寫一邊記，印象會更深刻，亦可確保自己能理解透徹。」

鄭雅文分享背書方法︰「初中時以為打開書，將所有內容都背了就可以去考試；但其實一定要理解好課本內容先開始背，成效會好得多。」她又說，習慣使用「間隔重複」（Spaced repetition）的方法背誦，有助將短期記憶變成長期記憶。她認為只有將課本知識轉為長期記憶，到自習階段時就可以專心操練試卷，學習答題技巧。

兩位尖子就讀的學科就業前景均十分良好，詳情即看：【下一頁】

▲ 兩名尖子今學年入讀理大康復治療科學系。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴