【JUPAS】理大職業治療學學士近20人爭一學位　康復治療科學系主任曾永康稱畢業生就業前景理想

▲ 康復治療科學系講座教授及系主任曾永康。（陳靜儀攝）

如果每所大學都有一科學生搶着就讀的「神科」，理大的「神科」或許就是收分最高的物理治療學。康復治療科學系講座教授及系主任曾永康認為，近年高材生的選讀大學科系有改變，想從事醫療行業的學生不一定只會選醫科。他指出，物理治療學及職業治療學畢業生的前景相當理想，對有抱負的年輕人來說，有很多發揮空間。兩名尖子今學年入讀理大康復治療科學系，詳情即看：【下一頁】

按理大的入學計分方法計算（即5**計作8.5分、5*計作7分、5計作5.5分），今年物理治療學新生最佳6科成績平均為39.9分，近16人競爭1個學位。至於職業治療學，則近20人競爭一個學位，職業治療學新生最佳6科成績平均為37.8分。曾永康觀察到，近年高材生的選科趨勢有所改變，

取得高分不一定去讀醫，學生仍有其他選擇，可以按興趣、性格決定。傳統上都說分數得、或是狀元就會去醫科，你認為是好還是不好的現象？我覺得多元化會更好一點。

他又說，物理治療及職業治療均是仍在發展的行業，尚有很多未發掘的可能性，對於有創意、有抱負的年輕人來說，有很多發揮空間。



曾永康又表示，物理治療學及職業治療學的畢業生就業前景相當理想，加上畢業後有專業資歷，條件吸引︰

近數年都是有兩三份工去搶一個畢業生，很多行業你要入行都不易，但這兩學科正正是反市道。

按理大統計，2020年的物理治療學學士畢業生平均薪酬32,502元，較2019年的30,741元上升約5.7%；2020年職業治療系學生的平均薪酬為32,261元，同樣較2019年的30,680元上升。

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記者：黃悅晴