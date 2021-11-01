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【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵

社會 09:20 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

新娘潭路3車相撞釀2死5傷

昨晚萬聖節（10月31日）大埔新娘潭路發生致命車禍，造成2人死亡、5人受傷。

事發在昨晚10時多，在大埔新娘潭路近鳳坑家樂徑對開發生3輛私家車相撞嚴重事故，救護人員到場，一名41歲男司機當場證實死亡，而另一名20歲男司機則昏迷，送大埔那打素醫院搶救後不治。另外5名傷者分別為，1名24歲女乘客重傷昏迷送院；另外4人輕傷，分別是年約20歲的電單車和私家車男司機，及2名私家車乘客送往那打素醫院治理。

警方表示意外涉及3輛私家車及1輛電單車，多人受傷。警方仍在調查事故原因。

事故發生後，有市民在社交平台「突發事故報料區」上載意外圖片，其中一輛黑色林寶堅尼被撞至嚴重變形至粉碎，頓變廢鐵。另外有一部私家車反轉冒白煙，甚為恐怖。

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現場消息指，兩輛私家車沿新娘潭路往沙頭角公路方向而行，疑高速駛至一個落斜左彎，其中一輛私家車懷疑欲越過雙白線過彎，未料另一輛黑色林寶堅尼沿對面行車線駛至，私家車司機疑企圖駛回原來的行車線，失去控制撞向林寶堅尼，期間另一架私家車亦失事，最終釀成3車相撞嚴重車禍。

黑色林寶堅尼在意外嚴重損毀如廢鐵，至於一架私家車亦被撞至反轉冒白煙，另一架則車頭嚴重損毀。意外發生後，適時現場有另一輛電單車沿新娘潭路往大埔方向而行，突然發現3車相撞，懷疑失控「自炒」，鐵騎士手腳受傷清醒送院治理。

林寶堅尼的司機現場證實死亡，另有2人傷勢嚴重，被分送往北區醫院及那打素醫院，其中一名送往大埔那打素醫院傷者在晚上證實不治，消息指是其中一架私家車司機。

另外大埔同日一小時發生兩宗嚴重單車意外，其中一人送院搶救後不治，詳情即看：【下一頁】

而在石澳，一名行山女子被私家車撞倒頭部重創，送院後不治，詳情即看：【下一頁】

6旬單車車手撞旅遊巴捲車底後死亡，旅遊巴司機涉危駕被捕，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋

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