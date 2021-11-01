【沙門演唱會】陳蕾感恩順利完成演出　昔日戰友Sharon為豹哥感動落淚

▲ 陳蕾演唱會（柯雅珺 攝）

唱作歌手陳蕾（豹哥）完成一連四場《American Eagle Presents 陳蕾沙門演唱會 2021》，第二場更適逢豹哥正日生日，別具意義。昨晚（31日）演唱會尾場，林家謙、洪嘉豪、張天賦、廖子妤、余香凝與丈夫、張蔓姿、張蔓莎等也有到場欣賞。



豹哥大唱歷年作品，以《沙門》揭開序幕。她唱出《當我迷失時聽著的歌》前，指希望大家面對世間慌亂時都也找到慰藉自己心靈的地方，而自己迷失時會回家。

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豹哥與連任四場嘉賓的好友岑寧兒（Yoyo）互相感謝，豹哥感謝Yoyo今年推出多首廣東歌，Yoyo則指要向12年前的豹哥唱出《風的形狀》。她也有翻唱動漫歌曲《炎》、MIRROR的《Warrior》、Cookies的《派對動物》。唱畢《娛樂人生》後，豹哥、團隊與台下觀眾大合照。



最後，在Encore時段於演唱會音樂總監Mike Orange結他伴奏下唱出acuostic版《凡星》，以及真真正正的第一首單曲《自卑分手》，歌迷反應相當熱烈。



豹哥昨晚完成演出後，接受TOPick訪問，分享完成演出後的感受。

滿意自己表現

被問到是否滿意自己四晚演出的表現，豹哥：「我都滿意自己的表現，對我而言是首次挑戰四場演唱會，本來曾想過自己的聲帶問題又導致最後兩場演出要取消，結果可在完騷訪問後依然保持聲線，我是很感恩的。」

至於會否爲到更大舞台打下強心針呢？豹哥認為四場演出是對自己不錯的試煉，令自己知道完成四場演出後依然可唱下去，大概可估計自己再有機會的話可多開數場。

她於台上透露於年初時聲帶出事，她指這次是自入行以來第一次經歷：「當時很擔心，就連在家中錄製Demo也不可能，公司也很擔心，於二月、三月也不為我安排唱歌工作，四月時狀態漸漸回復，開始有少少唱歌工作，也一直好好養聲，就是為準備沙門演唱會。」

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感謝戰友Sharon

這次爲豹哥演唱會擔任和音的李昊嘉（Sharon），正是與豹哥同爲第一屆《亞洲星光大道 1》的參賽者，現時是豹哥的歌唱老師，她於台上因豹哥而感動落淚。豹哥：「當下真的沒想過會落淚，因為我覺得開心、感動多於需要落淚，當下一回頭看到Sharon眼濕濕，我很開心她為我感到高興。這麼多年的戰友與我同在台上，今年又給予我很多力量，而且她也是我的唱歌老師，我可順行完成四場演唱會，她絕對有很大的功勞，所以我十分感謝她。」

最受《熒光》感動

豹哥自己又最喜愛演唱會的哪一部份呢？她說：「其實我每一部份也很喜歡，由搖滾、有型的部份，再到感性、予人力量的部份，很喜歡是次的流程，希望大家感到到我們的用心。」她又指最感動自己的歌曲是《熒光》，皆因每一次吶喊著「熒光 熒光」也給予自己一份力量。

又提到她在四場演唱會均翻唱MIRROR的《Warrior》，她坦言自己喜愛歌曲，然後Mike Orange爲我改編，我也覺得他改編得很好，希望每一晚的觀眾也聽到。

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家人未有給予壓力

豹哥身在廣州的家人因疫情關係未可到場，而是次演出會否對家人有所交代呢？

她指自己對家庭向來沒有太大壓力：「家人從來都不需要我證明自己多有用，所以才培育出喜歡自由、任性作決定的自己，感激他們未有在我的人生製造任何壓力。我也不覺得是對任何人的一個交代，只是享受兄弟姊妹在台上的喜悅。」

記者：陳淑霖