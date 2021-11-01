【宜居將軍澳】跨灣橋年內駁通將藍隧道　5公里環迴單車徑打造低碳城市

▲ 土木工程拓展署總工程師羅世柏表示，將軍澳跨灣大橋和將藍隧道料可於2個月內完成接駁，屆時兩項大型基建將駁通，踏入新的里程碑。（梁偉榮攝）

將軍澳跨灣大橋早前大致完成安裝，今年內更將駁通將軍澳—藍田隧道（將藍隧道），此後便可裝設路面及交通管理設備，為明年同步通車作準備。跨灣大橋總設計師，土木工程拓展署總工程師羅世柏接受專訪時透露，在設計大橋時螎入將軍澳宜居與低碳生活概念，落成後貫通5公里長沿海環迴單車徑，連接將軍澳多區，踏單車由康城至市中心只需約10分鐘。

他形容跨灣大橋不單是區內地標，更是區內市民欣賞美景的好去處，開放後不但可在大橋上的行人道觀賞美麗日出，亦可靜候夕陽西下時，在橋上回看將軍澳的萬家燈火。

將軍澳東南部如康城等地區人口及交通需求漸增，居民寄望明年落成的「將軍澳跨灣連接路」和「將藍隧道」，能改善往區外交通（見另文）。負責工程的羅世柏接受本報專訪時透露，跨灣大橋和將藍隧道料可於未來2個月內完成接駁，屆時兩項大型基建將駁通，踏入新的里程碑。

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鋪路明年同步通車

「兩項基建完成接駁後，便可開始裝設路面及交通管理設備，為明年同步通車作準備。」羅世柏透露，兩項基建原本沒有同步通車的計劃，但希望避免市民需要適應兩次交通轉變，遂作出此安排。

跨灣大橋的設計和功能着重市民意見，羅世柏以大橋外觀「無限」設計為例解釋，「（大橋）保養好可用多於120年，如不好看，亦非好事。」他認為署方雖不能做到金碧輝煌，但仍希望做出受市民歡迎的基建。為增加大橋與將軍澳居民的聯繫，大橋將同時具備行車路、單車徑及行人路，其中高架橋上的單車徑將與沿將軍澳灣的單車徑連接，組成總長度約5公里的沿海單車環綫，連接將軍澳市中心、康城和工業區等地。

羅世柏希望透過跨灣大橋的設計，令將軍澳區更宜居和低碳，鼓勵市民在區內出遊時多以單車代步，他舉例指，如由康城出發，只需約10至20分鐘便可橫跨大橋，抵達將軍澳市中心；「這是我頗為自豪的亮點，我相信市民都會想基建工程幫到低碳和宜居。」

羅世柏又預告，橋上風景將會成為將軍澳居民的寶物，「每個人都會有喜歡欣賞的風景，我最喜歡下午5時起，太陽即將落下，在橋上一隅望夕陽西下，夜裏看盡萬家燈火。」

負責興建跨灣連接路已有3年多，羅世柏看到工程接近完成，難掩心中愉悅。作為體育迷，他分享大橋橋底下設有160米寬17米高航道，可容許奧運星級帆船通過，故他已不時幻想，下屆全國運動會可在大橋上觀戰。作為跑步愛好者，他亦期望未來本港馬拉松賽事可將大橋加入路，而待未來大橋落成，他定必上橋緩跑一次，體驗一下自己的心血結晶。

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記者：陳梓蔚