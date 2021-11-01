【宜居將軍澳】跨灣橋將分流將軍澳隧道車流　設大風封橋機制

▲ 軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道明年同步通車後，繁忙時間來往將軍澳和東九龍將可減省約20分鐘車程。（梁偉榮攝）

政府預計將軍澳區人口將持續增加，惟現時將軍澳隧道在繁忙時段較為擠塞。土木工程拓展署總工程師羅世柏預料，將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道明年同步通車後，繁忙時間來往將軍澳和東九龍將可減省約20分鐘車程，有助分流將軍澳隧道的車流量。他又透露，跨灣大橋將設大風封橋機制，詳情待審批及公布。

將軍澳隧道的車流量在過去5年持續增加，翻查運輸署交通運輸資料月報，除去年受疫情影響略有減少外，日均車流量由2016年的約9.1萬架次，增加至今年首8個月的約9.5萬架次。事實上，將軍澳隧道的設計容車量為東西行每小時各2,600架次，惟在今年8月，將軍澳隧道東西行曾在一小時內錄得分別3,353架次和3,146架次的車流量，已超出設計容量2至3成。

設大風封橋機制

羅世柏相信，明年將軍澳跨灣連接路及將軍澳—藍田隧道同步通車後，將軍澳東南部的市民將改變出遊習慣，減少使用環保大道前往將軍澳市中心，有助分流將軍澳隧道的車流量，應付區內漸增的交通需求。他預料，跨灣連接路通車後，將軍澳東南的市民，在繁忙時間來往將軍澳和東九龍可減省約20分鐘車程。

羅世柏又透露，雖然跨灣大橋可抵禦超強颱風，但大風下在橋上行車或路過仍存在一定風險，所以政府正制定大風封橋機制，有關指標正交由相關部門審批，一旦落實會適時公布，並做好公眾教育。政府早在《施政報告2019》提出，隨着將軍澳—藍田隧道通車將建議豁免新隧道和將軍澳隧道收費，以減輕市民、公共交通營辦商及運輸業界負擔。

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記者：陳梓蔚