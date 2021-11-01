【家品速報】MoMA Design Store推色彩家品　小型色彩傢俬配合本地部屋

▲ Stitch Chair。（$9,280/圖片由品牌提供）

去紐約旅行，MoMA博物館無論是內裏的展品到購物部都是愛好藝術的人士，和購物精流連忘返的好去處。不過，自從MoMA Design Store登陸香港後，加上因為疫情而不敢遠行，這間大中華區首間及亞洲最大的design store，就絕對可以一解大家思念旅行之苦，而且今年更全力進軍有設計性的部屋家品。

縫線摺椅

椅子是家中不可缺少的一員，而在本地環境狹窄的部屋中，節省空間的摺椅更是受年青人首次自住時的恩物，要選擇一張有設計味道的摺椅，今次不妨留意由澳洲工業設計師Adam Goodrum操刀的Stitch Chair，設計上以鉸鏈設計配以鮮艷的色塊，素材上應用各組一分為二的鋁板組成，可以平整地折疊，減少儲存時的空間。

▲ 彩色五合一抽屜。（$2,680/圖片由品牌提供）

彩色五合一抽屜

由意大利設計和生產的家品，從來都是品味和品質的保證，這一個全球只在MoMA Design Store獨賣的抽屜櫃由意大利品牌Dottus Design設計，亮麗的顏色如像彩虹般，合共5隔的抽屜能夠於樞軸上轉動，只須輕推就可以將抽屜裏的物件拿起。

▲ Mictlan 01 的圖案毯子。（$2,680/圖片由品牌提供）

人手布藝

布藝從來都是家居裏佔著重要比重的一環，由寢室用品、到餐桌、梳化等，莫不是與布藝有關。不過，在購買時，其實可以來得更有意義，例如圖中的名為Mictlan 01 的圖案毯子，原產地來自墨西哥Zapotec的工匠在瓦哈卡San Pablo Villa de Mitla的小社區中，以人手操控的踏板梭織機手工製成，質感比機器編織的面料來得更有手感。

▲ Dual-Tone Side Tables。（藍色 $2,280、紅色 $1,880/圖片由品牌提供）

雙色茶几

喜歡家居色彩繽紛的人，一定不可以錯過這兩張在MoMA Design Store獨家發售的Dual-Tone Side Tables，茶几應用了環保的粉末塗層金屬製成，刻意易於組裝和擺放，開宗名義就是為本地小型居室而設。

▲ Elements de base茶几。（$2,280/圖片由品牌提供）

▲ Elements de base茶几。（$2,280/圖片由品牌提供）

簡約兩用

正所謂簡單就是美，在這個幾乎沒有可彈的兩用茶几或邊桌中可見一斑，這個茶几來自加拿大蒙特利爾品牌Elements de base，通透的素材是亞克力，擺放上，同時可供水平和垂直，完美地將美學與收納結合。

▲ Panthella座地燈。（$2,380/圖片由品牌提供）

經典迷你版

對於設計師家品有少許認識的人，都會聽過丹麥大師Verner Panton的大名，由他設計經典的Panthella座地燈原來去年踏入50年，於是為了吸引件輕新一代消費者，於是推出迷你版，而且因應大時代趨勢更可透過USB-C充電，可見經典的設計還需要為時代的步伐而改良方可繼續走下去。

▲ Mini Heng Balance Lamp。（$198/圖片品牌提供）

紅點獎賞

這一個在MoMA design store長期暢銷的Mini HEng Balance Lamp，曾經獲得著名的Red Dot Design Award獎項，它以連接兩顆包含磁鐵的小球來亮燈，由此打破傳統的燈源開關模式。設計上，亦做出光線穿過弧形框架的錯過，難怪獲得國際上的設計獎項。

記者：何偉雄