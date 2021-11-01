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【新冠肺炎】今日增1宗沙特輸入個案　涉及一名機組人員帶變種病毒

社會 14:17 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（11月1日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,348宗，包括12,347宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名56歲男子，屬機組人員，亦為輸入個案12,329的密切接觸者，10月23日從沙地阿拉伯經航班SV982抵港，10月29日發病，於竹篙灣檢疫中心確診，檢出帶有L452R變種病毒；1月16日及2月16日在沙地阿拉伯接種兩劑復必泰

昨日新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,347宗，包括12,346宗確診個案和1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。詳情即看【下一頁】

今日起社區疫苗接種中心逢星期三休息，平日開放時間改由10時至6時。詳情即看【下一頁】

安心出行今起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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