【新冠肺炎】今日增1宗沙特輸入個案　涉及一名機組人員帶變種病毒

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（11月1日）新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,348宗，包括12,347宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名56歲男子，屬機組人員，亦為輸入個案12,329的密切接觸者，10月23日從沙地阿拉伯經航班SV982抵港，10月29日發病，於竹篙灣檢疫中心確診，檢出帶有L452R變種病毒；1月16日及2月16日在沙地阿拉伯接種兩劑復必泰

昨日新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,347宗，包括12,346宗確診個案和1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡