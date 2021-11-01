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【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種

社會 09:57 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

聶德權：本周內公布第三針接種安排，冀本月中前開始建議組別接種第三針。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今（1日）在一個電台節目表示，本周內會公布由衞生防護中心轄下科學委員會建議，安排為特定群組接種第三針疫苗，目標是本月中前開始計劃。

被問到因應開展打第三針，會否再延長社區疫苗接種中心服務，聶德權強調，無法長時間維持大量接種中心運作，預計未來會中心數量減少至單位數，而對於中心未來運作安排，會在年底開公布，當局會檢視打針需求，但會確保有能力做好打第三針的工作。

聶德權提醒由今日起，21間疫苗接種中心的開放時間會調整，平日開放時間縮短至朝10晚6，逢周三全日休息，而周六及周日則維持朝8晚8開放。

優先接種第三針的目標群組，主要包括60歲以上、醫護人員或職業屬高暴露風險人士、長期病患者、免疫力弱，例如癌症患者、器官移植人士等。

最新影片：

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責任編輯：李榮忠

 

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