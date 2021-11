【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌

MIRROR成員柳應廷(Jer)推出《重生》三部曲的最終章《人類群星閃耀時》,令一眾柳柳粉十分興奮。今次Jer的新歌《人類群星閃耀時》邀Supper Moment作曲、小克填詞,MV中的Jer以Band友身份開騷獻唱,台下的樂迷則落力為他打氣。

【全民造星IV】許廷鏗梁祖堯齊讚女人更熱血 花姐透露:有客戶講搵女團唔要MIRROR

最終曲完滿結束

《人類群星閃耀時》MV在昨晚(10月31日)推出,截至今早近11時,MV發布約14小時有逾14萬點撃率,成績不錯。樂迷留言:「作為最終曲,很完滿。」

Jer當日於社交平台公布推出《人類群星閃耀時》MV的消息,曾寫道:

在平行時空的你,也要活得好好!

I love you,

Thank you.

#人類群星閃耀時