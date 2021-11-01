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【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌

娛樂 10:59 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出新歌《人類群星閃耀時》。

MIRROR成員柳應廷（Jer）推出《重生》三部曲的最終章《人類群星閃耀時》，令一眾柳柳粉十分興奮。今次Jer的新歌《人類群星閃耀時》邀Supper Moment作曲、小克填詞，MV中的Jer以Band友身份開騷獻唱，台下的樂迷則落力為他打氣。

【全民造星IV】許廷鏗梁祖堯齊讚女人更熱血　花姐透露：有客戶講搵女團唔要MIRROR

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最終曲完滿結束

《人類群星閃耀時》MV在昨晚（10月31日）推出，截至今早近11時，MV發布約14小時有逾14萬點撃率，成績不錯。樂迷留言：「作為最終曲，很完滿。」

Jer當日於社交平台公布推出《人類群星閃耀時》MV的消息，曾寫道：

在平行時空的你，也要活得好好!

I love you,
Thank you.

#人類群星閃耀時

小克曾於早前圓規襲港的打風日子（10月11日）預告Jer會發布新歌，表示：「天昏地暗，送你全世界最光嘅一首歌。」到近日他又謂：「人類文明最後都只能邁向這唯一結局。感謝整個團隊！」

（《經濟日報》圖片）

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愛是生命裡唯一的真實

《人類群星閃耀時》MV的文案寫道：

第十三萬一千一百零三十五世
此生主題：我愛你，謝謝你。

《砂之器》後，他再經歷了很多世，每個相熟人物以不同角色輪流出現，觸動各種不同情緒，
苦樂相間，卻彷彿永不能破開這宿命循環，始終無法離苦得樂。

一直探求那生命的最後答案和真理，卻發現，生命根本就沒有所謂真理，這才覺悟，
原來「繼續不停去尋找真理」就是唯一的真理，這根本是條追著自己尾巴的蛇，是個沒有終點的旅程，‭ ‬無常變幻就是永恆。

於是他停步，仰望漫天星宿，終於發現，所有過去與未來，都只是為了這特定維度而存在的工具；
什麼前世今生、一切苦樂、所有故事，都是夢幻泡影，如露亦如電，瞬間便消失於無形，變回鏡花水月子虛烏有。
沒有東西是真的，只有當下的愛，才是生命裡唯一的真實。

然後文案續指在命運巨輪的強大軸心，正正是「愛」的本身：

他終於看穿了，生命只是夢一場，或只是一種可能性；而人間，只是個自我虛構的「劇場」。
我們總是被困囿於時間、沉浸於劇情，或哭或笑，完全迷失其中。
前世飾狂人，今生演孝子，下世做烈女...... 全都是為了體驗各種情緒而設定的「角色」。

他參透了一切，所謂的「我」根本不存在，「我」就是所有生命，「我」就是永恆凌駕於這個劇場的唯一一個總意識。

高掛於劇場的夜幕除除落下，如鎂光燈的繁星逐一發亮，真空中散射出耀眼光芒，並從虛空中幻化成無數愛和恨，
散落於劇場上每個角色身上，為他們在黑夜中引路，或讓他們於孤單中迷路，在悲憫與困惑間千迴百轉，
目的只為了要他們最終發現，這命運巨輪的強大軸心，就正正是「愛」本身。

最新影片推介：利愛安專訪

文案最後表示說：

我珍惜我自己，因而快樂；我愚弄我自己，因而痛苦。我就是愛。

群星照亮了天際，‭ ‬也照亮了心鏡，叫蒼穹也臣服並融掉。
直至宇宙臨終時，每個人都對著鏡中那孑然一身的自己感恩地說聲：
「我愛你，謝謝你」，這，就是「人類群星閃耀時」。

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