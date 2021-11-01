【公屋VS居屋】公屋媽得40萬想買300萬居屋　望兩女資助阿女猶疑︰攞錢幫佢？

▲ 有住公屋的媽媽得40萬積蓄，想兩女資助她買300萬居屋。

有說「得公屋得天下」，但也有公屋住戶想以綠表購買居屋，一圓置業夢。日前有女網民在網上討論區分享，其住公屋的媽媽得40萬積蓄，卻想買300萬左右的居屋，希望她與家姐幫忙資助，她猶疑是否出錢幫媽媽。

母獨居公屋想抽居屋

該名女網民上周於網上討論區「親子王國」發帖，表示媽媽住公屋，好想買居屋，但她得40萬積蓄，居屋要200至300萬。她感到苦惱︰

如果係你，你會唔會攞錢出來幫佢？佢好似想家姐和我幫佢……我又諗如果佢百年歸老，層樓點搞？

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樓主估計，媽媽想知道她和家姐能出多少錢，「盡俾首期，再睇下點供」。她補充自己和家姐都想媽媽住得舒服，兩姊妹都有住所，媽媽則獨居，不解媽媽為何還要買居居，認為︰

佢應該唔想嘥咗買居屋嘅機會。

網民︰有公屋仲使咩諗居屋

網民對於媽媽想買居屋一事意見兩極，有人覺得媽媽已有一定年紀，即使勉強湊合付首期，但質疑她是否仍有能力供樓。而且有網民稱住公屋不錯，不必換居屋。此外，亦有網民擔心一旦樓主姊妹真的出錢幫忙，到媽媽百年歸老時，層樓如何處理及分配，會否演變成爭產風波。

網民留言，「唔會想臨老先來供樓」、「4x萬好心做棺材本，仲搞咁多做乜」、「有公屋仲使咩諗居屋」、「你媽媽公屋好舊？一個人住點解會買居屋？」、「老人家住公屋可以住過世」。

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另一方面，有網民指如果兩姊妹有能力，都可以幫手供樓當作投資，他日物業都是屬於姊妹倆，表示「有能力咪供囉，媽咪又住得舒服啲」、「可能知始終會升值，百年歸老後兩姐妹可以分咗佢，有得賺」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳