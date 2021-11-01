【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理

▲ 聶德權指市民需要適應或會遇問題，當局會彈性處理。（資料圖片）

由今日起，進入政府大樓和辦公處所前須強制使用「安心出行」流動應用程式；除獲豁免人士或特定場所外，TOPick現整合各處所安排，方便市民明起出行。詳情即看【下一頁】

公務員事務局局長聶德權今（1日）在一個電台節目表示，政府在今年3月已經規定進入政府處所已經要使用「安心出行」或填寫個人資料，現時是將有關安排延續下去。他強調本港防疫工作需要做好3項工作，包括外防輸入、內防擴散、以及疫苗接種。而內防擴散上，冀以「安心出行」作為工具，以便流行病學追蹤工作。

聶德權相信，絕大部分市民對使用程序不會感到困難，但明白現在落實至其他處所，市民需要適應亦會遇到問題，假如有長者不懂使用，當局會彈性處理，以勸喻、教育、宣傳方面處理。聶德權亦明白有無家者無智能電話，但仍會要求對方進入政府場所時，留下聯絡方式，亦會推動民間協助，期望可以向有需要人士提供廉價智能電話。

對於一些部門有特別安排，例如食環署指使用公廁或公共浴室、火葬設施人士，可豁免使用「安心出行」。聶德權回應，各部門是按服務對象及實際情況作出安排，例如使用公廁的人士，情況一般是較緊急下進入，故獲豁免。

至於如何安排人手檢查進入街市人士有否用「安心出行」，聶德權相信，工作人員會盡量不影響市民的活動，萬一人流多時，或可用抽查方法，核實有關人士資料，再從宣傳教育方面處理。

被問及會否要求更多私人處所強制使用安心出行，聶德權則表示私人場所有各自安排，目前會先做好政府場所的安排。

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責任編輯：李榮忠