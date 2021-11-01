【天氣預測】天文台料周日氣溫降至20度　下周一早上最低16度

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天文台今日（1日）表示，一股清勁至強風程度偏東氣流正影響本港，今早各區氣溫介乎23至24度，新界北部比市區低1至2度，本港附近有雲層，但雲層不太厚實且有空隙，預料今日部分時間有陽光，日間氣溫最高27度，至於明日部分時間有陽光，風勢較大，中至後期有一兩陣驟雨。

▲ 今日各區氣溫。（天文台截圖）

天文台又提醒，一道冷峰周日將橫過華南沿岸地區，氣溫顯著下降至20度以下，及有幾陣雨。根據天文台9天天氣預報，周日（7日）大致多雲，有幾陣雨。稍後氣溫顯著下降至20度。而到下周一（8日）天氣料早晚較涼，大致多雲及乾燥，氣溫介乎18至22度，當日早上6時市區最低為16度，包括上水、沙田及天水圍等。

▲ 下周一早上6時氣溫。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區今日天氣部分時間有陽光，吹和緩至清勁東風，今晚離岸間中吹強風。展望明日部分時間有陽光，風勢較大，本週中至後期有一兩陣驟雨。

▲ 9天天氣預報。（天文台截圖）

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責任編輯：余思嵐