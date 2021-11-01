  • 26°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 12:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】天文台料周日氣溫降至20度　下周一早上最低16度

社會 11:11 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

天文台今日（1日）表示，一股清勁至強風程度偏東氣流正影響本港，今早各區氣溫介乎23至24度，新界北部比市區低1至2度，本港附近有雲層，但雲層不太厚實且有空隙，預料今日部分時間有陽光，日間氣溫最高27度，至於明日部分時間有陽光，風勢較大，中至後期有一兩陣驟雨。

今日各區氣溫。（天文台截圖）

天文台又提醒，一道冷峰周日將橫過華南沿岸地區，氣溫顯著下降至20度以下，及有幾陣雨。根據天文台9天天氣預報，周日（7日）大致多雲，有幾陣雨。稍後氣溫顯著下降至20度。而到下周一（8日）天氣料早晚較涼，大致多雲及乾燥，氣溫介乎18至22度，當日早上6時市區最低為16度，包括上水、沙田及天水圍等。

下周一早上6時氣溫。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區今日天氣部分時間有陽光，吹和緩至清勁東風，今晚離岸間中吹強風。展望明日部分時間有陽光，風勢較大，本週中至後期有一兩陣驟雨。

9天天氣預報。（天文台截圖）

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【房屋供應】黃偉綸強調本屆政府下決心增加土地供應　古洞北及粉嶺北擬建超7萬房屋單位
11:45 2021/10/31
【房屋供應】黃偉綸強調本屆政府下決心增加土地供應　古洞北及粉嶺北擬建超7萬房屋單位
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1960年出生合資格人士明天可申請
11:53 2021/10/31
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1960年出生合資格人士明天可申請
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
今日 09:57
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
今日 10:30
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理
今日 10:31
【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理

你可能感興趣

【房屋供應】黃偉綸強調本屆政府下決心增加土地供應　古洞北及粉嶺北擬建超7萬房屋單位
11:45 2021/10/31
【房屋供應】黃偉綸強調本屆政府下決心增加土地供應　古洞北及粉嶺北擬建超7萬房屋單位
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1960年出生合資格人士明天可申請
11:53 2021/10/31
【2元乘車優惠】「樂悠咭」2元乘車優惠　1960年出生合資格人士明天可申請
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
今日 09:57
【新冠疫苗】聶德權料本周內公布第三針接種安排　冀本月中前開始建議組別的接種
肺炎 經濟 天氣 天文台 香港 日本

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
11:21 2021/10/31
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
【好人好事】港爸患心臟病與唐氏兒子搬屋上山 找消防處義工隊幫忙：他們二話不說就答應
10:23 2021/10/31
【好人好事】港爸患心臟病與唐氏兒子搬屋上山 找消防處義工隊幫忙：他們二話不說就答應