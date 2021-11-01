【男神廚房】湯洛雯家族成員擁超高顏值　混血表弟李子熙亮相Do姐新節目

▲ 李子熙（Daniel）為湯洛雯表弟。

參選2012年度香港小姐入行的湯洛雯，憑甜美、精緻樣貌被稱為「靚湯」。靚湯家族擁有強大基因，湯洛雯的父親湯鎮宗、胞妹妹妹湯樂瑤，以及叔叔湯鎮業一家都擁有男神、女神外表，可說基因優良。

除靚湯的一對堂弟湯君慈、湯君耀進軍影壇，「潛力股」表弟李子熙（Daniel）也入了娛樂圈，顏值同樣不容忽視！

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Daniel擁混血血統

Daniel將於今晚（11月1日）首播的Do姐新節目《男神廚房》登場，與張敬軒、陳家樂大鬥法。

眼大、鼻高的Daniel都配得起「男神」之名，皆因現年24歲的他身高180cm，擁有中美洲國家千里達混血血統。

Daniel於社交平台上分享自己到世界各地旅行的相，也有不少大擺型格姿勢的相，甚為吸引。他的Instagram現時有3600多位追蹤者，而表姐湯樂瑤也有留言與他互動。

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被星探發掘

Daniel的表姐是「星二代」的靚湯，或者順利成章因親戚關係而入行。不過，Daniel入行的途徑較傳統，他曾在訪問中指自己19歲時在服裝店任兼職被星探發掘而入行。

他以平面模特兒起步，再參與Pizza Hut、維他奶廣告拍攝，現時也為《男神廚房》任嘉賓，漸漸作不同的嘗試。

他又指表姐一家相當支持他，靚湯知道表弟入行時更有鼓勵他參選香港先生，不過Daniel就自覺身型有不足。

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湯樂瑤大方派福利

至於Daniel的表姐，亦即湯洛雯的妹妹湯樂瑤（Cassandre），雖然未有加入娛樂圈，但受歡迎程度絕對不下於家姐靚湯。

比靚湯年輕9歲的Cassandre不時會於社交網站大方展露身材，走健康性感路線，十分迷人。

Cassandre日前於Instagram上載一張身穿黑色一件頭泳裝的相片，盡騷白滑事業線。

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