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【5000元消費券】在9月1日獲發第一期消費券的市民　今日可領取第二期消費券

社會 10:56 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

在9月1日獲發第一期消費券的市民，今可領取第二期消費券。（資料圖片）

政府發言人表示，政府已於今日（1日）經四間儲值支付工具營辦商，向約81萬名在9月1日獲發第一期消費券的合資格市民發放第二期消費券。這些市民今日內會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券的市民，第二期消費券金額為3,000元；選擇八達通的市民，第二期消費券金額為2,000元。

至於在10月1日獲發放第一期消費券的市民，他們將於12月1日獲發放第二期消費券。

點擊即看Tap & Go／AlipayHK／WeChat Pay HK領取消費券方法：

    點擊圖片放大
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點擊即看八達通領取消費券方法：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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