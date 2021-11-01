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【美食速報】中環置地廣場茶葉主題五道創意中菜　龍井蝦仁+凍頂烏龍炸墨魚小棠菜

休閒消費 11:14 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

唐人館置地廣場與中式時尚生活品牌上海灘再度合作，推出「遊園．茗膳」主題菜單。（圖片由餐廳提供）

唐人館置地廣場與中式時尚生活品牌上海灘再度合作，推出「遊園．茗膳」主題菜單，以茶入饌，炮製5道創意菜式，相信為茶饕帶來驚喜。

是次主題菜單以上海灘首次推出的「國香之茗茶」家居香薰系列為靈感，菜式以茶入饌，配上不同的食材，除了為佳餚加添清新怡人之香氣，更提升口感層次及視覺體驗，讓仿如置身清朗芬芳的茶園，品嚐一道又一道充滿驚喜的茗膳。

白露筍九年百合河蝦崧配龍井手工餅（圖片由餐廳提供）

是次聯乘菜單包括5道原創菜式，每道菜式配搭均由唐人館行政總廚張嘉裕精心設計，從烏龍及龍井茶葉的運用，以至取家居香薰各香調作配搭均一絲不苟，巧妙地將各元素融合於菜式當中。

如炸釀脆皮墨魚小棠菜特意搭配的凍頂烏龍沙律醬，墨魚的鮮甜與烏龍茶的清新相得益彰。

唐人館另以全新方式重新演譯傳統蘇杭名菜龍井蝦仁，以龍井茶葉與白露筍九年百合河蝦炒製，再將龍井茶湯搓成龍井手工餅同食，客人可細味茶韻層疉和合的效果。

甜品官燕蜂蜜日本牛奶凍桃，以桃子的形狀和香氣呈現家居香薰中的香調，婉如仙桃，令人齒頰留香。

現凡惠顧唐人館置地廣場「遊園．茗膳」主題菜單的顧客，可獲贈上海灘國香之茗茶家居香薰噴霧試用裝（2ml）一支及獨家陶瓷擴香石一個，另以禮券到上海灘選購全新「國香之茗茶」家居香薰系列產品兩件或以上即可獲贈精緻骨瓷馬克杯一個。

凍頂烏龍炸釀脆皮墨魚小棠菜（圖片由餐廳提供）

「遊園．茗膳」主題菜單

地點：中環皇后大道中 15 號置地廣場 4 樓 411-413 號唐人館置地廣場

供應日期：即日起至12月20日（一）

價錢：每位港幣$1,288（另收加一服務費）

訂座：2522 2148

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責任編輯：王芷瑩

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