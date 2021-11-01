【萬聖節悲劇】日本男子扮「小丑」列車內縱火斬人 至少17人傷疑兇身份曝光

▲ 日本男子扮「小丑」列車內縱火斬人 ，至少17人傷疑兇身份曝光。

日本東京昨夜（10月31日）發生無差別襲擊事件，當地時間晚上8時，一名男子打扮成「小丑」在一列行駛中的列車上縱火及揮刀斬人，造成至少17人受傷，當中一名60歲男子重傷昏迷，24歲疑犯當場被捕。

據當地媒體報道，事發於東京都調布市京王電鐵一列行駛中的列車，當駛至近國領站時，一名打扮成《蝙蝠俠》中反派角色「小丑」的男子，突然在車上揮刀斬人，其後又潑灑不明液體，並點火引燃，車廂冒出火光及濃煙。

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據網上流傳片段，當時車上乘客慌忙逃生，部分人更爬出車廂。警方接報後到場，將疑犯制服並逮捕，據悉，疑犯為24歲失業男子服部恭太。他向警方坦承犯案，並供稱：

我想殺兩個或更多人，然後就會被判死刑。

有人拍到，當時服部恭太犯案後，坐在車廂座椅上，右手持刀，神態自若地翹著腿抽煙，似乎等待警方將他逮捕。目前警方正進一步調查事件。

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責任編輯：羅嘉欣