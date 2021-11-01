【全民造星IV】《今世做電視》揭《造星》團隊辛酸　花姐因阿Jer一句話堅持助年輕人追夢

▲ 《今世做電視》揭《全民造星IV》幕後製作花絮。

ViuTV皇牌真人騷《全民造星IV》將於今晚（11月1日）播出，日前ViuTV推出特備節目《今世做電視：全民造星極限造夢者》，公開《全民造星IV》拍攝團隊過去近半年來的辛酸。

身為連續4季《全民造星IV》的「至高無上監製」的花姐（黃慧君）出名要求高，在節目中她除自認是「慈禧太后」外，更自爆幕後團隊對付她的「大絕」，又訪問到於《造星》出身的MIRROR成員阿Jer（柳應廷），在當年如何憑一句話啟發花姐。

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▲ 節目導演Rain P（方震揚）與Agent L（曹梓沖）。（節目截圖）

從3700人中挑選96人

ViuTV選秀真人騷《全民造星》已來到第4季，日前推出節目《今世做電視：全民造星極限造夢者》講述過去半年由籌備至拍攝《全民造星IV》的花絮，訪問多位幕後工作人員，分享他們拍攝投放的心力與辛酸。

今季《全民造星IV》以組女團為題，吸引了多達3700人報名參加，團隊最後在芸芸眾多參賽者中挑選出96名菁英出戰。

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▲ 《全民造星》四季編審KK（謝家驥）。（節目截圖）

由第一季已開始參與拍攝的節目導演Rain P（方震揚）與Agent L（曹梓沖）在訪問中談及，首日面試人數多達上千人：「嘩幾點先返到屋企，會唔會兩日後先可以in晒呢批人。」

同樣參與了4季《全民造星》製作的編審KK（謝家驥），逐一細數整個節目籌備的過程：由跟總經理魯生開會、海選、物色導師、排舞、拍MV、拍攝造型照、構思賽制、洽談宣傳、開廠、後期剪接、準備總決賽等，整個過程長達半年時間。

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連續多天不停拍攝

為製作每集長約60分鐘的真人騷節目，由監製、導演、編審、助導、撰稿員，製作團隊已超過30人，為拍第一輪淘汰、96強進60強的環節，花費近30小時的拍攝。

在《今世做電視：全民造星極限造夢者》影到不少工作人員在錄影廠各處昏睡的畫面，有幕後表示已經兩天沒有睡覺、3天沒有更換過衣服甚至底褲：「返屋企沖涼都好奢侈！」

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影片「打爆」公司hard disc

《全民造星IV》導師許廷鏗與梁祖堯亦有跟幕後講笑，笑指拍攝《全民造星》第一輪淘汰賽後，九展將會出現「大規模猝死個案」，阿祖笑謂：「《全民造星IV》又害死人！」而連續第四季任主持人的強尼則向製作團隊給予莫大的加許：「幕後付出好大！」

拍攝結束後，開始整理及剪接節目，Agent L與Rain P回憶首季《全民造星》所拍下的片段「打爆」公司所有hard disc，因為每次開廠使用的攝影機多達40部、拍攝總片量高達300TB、影片拍攝總長度高達1年。

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花姐要求高自認難搞

而每次幕後剪接完成，便要還最後亦是最難的一關，就是要讓監製花姐檢視成品。Agent L直言：「同花姐做嘢嘅感覺係，要處於一個警剔嘅狀態，唔容許有任何錯誤。」

花姐亦直認自己「難搞」，更自爆幕後「對付」她的手法：「通常我夜晚返黎睇片，第一件事佢哋唔係開機俾我睇片，而係塞晒啲零食俾我，令我情緒穩定，佢哋每次都咁對付我。大家都用慈禧太后嚟形容我，總之花姐講嘅嘢一定要跟住做，如果唔係就死、斬頭，我又無謂呃佢哋囁，我的確好野蠻。」

她又提到曾有些已「過關」的片段，後來回家後覺得既然還未出街、還有時間，會突然靈機一閃著團隊回公司重新剪過。

因為她覺得每位參賽者可能僅得那數分鐘能夠展示於觀眾面前，希望幫她們呈現最立體、最真實的一面，同時亦令她回想起第一季曾被淘汰、現已成為男團MIRROR的唱將成員阿Jer（柳應廷）。

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▲ 阿Jer當年慘被淘汰。（節目截圖）

花姐被阿Jer感動

提到當年阿Jer因一時失手而得到了5盞紅燈慘被淘汰，當時阿Jer在後台爆喊並跟花姐說：「花姐好多謝你俾個機會我，但我聽日開始要返去現實，我似乎要放低自己嘅夢想。」

花姐聽到後於心不忍：「我聲稱呢個節目係幫人追求夢想，但其實原來我係扼殺緊人地嘅夢想。我好記得呢一幕，從個一刻起，我就同自己講唔可以再做個唔好嘅監製。」

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女仔可以比男仔堅強

阿Jer接受訪問時直言一生也會記得自己的參賽號碼，又表示在香港做音樂是一件好困難的事：「如果唔係花姐，我都無機會繼續唱歌俾大家聽。」

花姐則表示在《全民造星》得到最大的滿足感不止令觀眾覺得好看，還希望大家被這群追夢的年輕人啟發：「好多人覺得我今次會被以往更大壓力，因為有比較，亦覺得做女團會令節目變得好『八婆』，我好想俾大家知道女仔都可以有夢想，女仔亦都可以比男仔堅強。」