【我要去旅行】在香港偽出境「潛行台灣」 首個台灣水底攝影展覽推出
疫情下無法去台灣，但在香港就有個別開新面的「潛行台灣」活動！由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 將於11月6日舉行「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，在水中投寄明信片，體驗獨特。
台灣好山好山，尤其是她的海洋世界尤其吸引，惟在疫情下大家無法親往。由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 就舉辨此「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，展出25幅知名水底攝影師於台灣各地拍攝的珍貴作品，包括Yorko Summer、蘇淮、Marco Chang、京太郎、Victor Lau、Kenny Lee等。
搞鬼的是，所在地是英皇佐治五世學校的3米水深游泳池舉行，即是大家需要穿上潛水裝備，於水中進行參觀。展區分成小琉球、墾丁、綠島及蘭嶼、東北角和澎湖5個區域，如小琉球是可愛的綠蠵龜覓食或休息等日常動態；離台北40分鐘車程的東北角，則擁有過百款蛞蝓和蝦蟹類，可說是微距生物天堂。
要欣賞大景地貌，外島蘭嶼礁洞眾多兼海底崎嶇多變的地形變化，潛水員時而潛入礁洞，觀看壯觀的大景，迷幻在多變的地形之間，是在蘭嶼潛水的獨特樂趣。而綠島更是國際級潛水勝地，豐富多樣的生態環境，潛水員更可體驗水底郵筒投寄明信片的樂趣。
「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」
日期：11月6日
時間：9am至6pm
地點：何文田天光道2號英皇佐治五世學校
費用：免費 【須預約，名額有限】
報名方法在此
講座及攤位：
「台灣水攝世界之美」講座
時間：2pm至3pm
講者：Victor Lau，潛水教練、Olympus水下攝影師和導師
「我和珊瑚魚有個約會」講座
時間：330pm至430pm
講者：Stan Stea，BLOOM 香港海洋項目總監
「潛水初哥的台灣潛水之旅」講座
時間：5pm至6pm
講者：Jason Cheung，潛水教練、Olympus水下攝影師、著有《天堂潛水員》
部分珍貴作品亦於11月6日至12月30日於網上展覽展出，網址在此。
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記者︰馮柏偉