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【我要去旅行】在香港偽出境「潛行台灣」　首個台灣水底攝影展覽推出

休閒消費 11:22 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「潛行台灣」活動「游」客可下水，與小琉球的可愛綠蠵龜打打卡！(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

疫情下無法去台灣，但在香港就有個別開新面的「潛行台灣」活動！由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 將於11月6日舉行「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，在水中投寄明信片，體驗獨特。

台灣好山好山，尤其是她的海洋世界尤其吸引，惟在疫情下大家無法親往。由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 就舉辨此「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，展出25幅知名水底攝影師於台灣各地拍攝的珍貴作品，包括Yorko Summer、蘇淮、Marco Chang、京太郎、Victor Lau、Kenny Lee等。

活動於英皇佐治五世學校的3米水深游泳池舉行，相當搞鬼。(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

搞鬼的是，所在地是英皇佐治五世學校的3米水深游泳池舉行，即是大家需要穿上潛水裝備，於水中進行參觀。展區分成小琉球、墾丁、綠島及蘭嶼、東北角和澎湖5個區域，如小琉球是可愛的綠蠵龜覓食或休息等日常動態；離台北40分鐘車程的東北角，則擁有過百款蛞蝓和蝦蟹類，可說是微距生物天堂。

台灣水下攝影師Marco Chang於東北角拍攝到小丑魚在產卵後一直照顧幼魚孵化的畫面，期間會不時揮動魚鰭讓卵得到更多氧氣，也會用嘴巴把卵上面的垃圾清除。(Marco Chang攝)

東北角的軟絲(萊氏擬烏賊)復育後，已是很常見的海中生物。當牠們晚上慢速悠 游，會變換自己的體色,像是在海裏的外星生物。(Marco Chang攝)

要欣賞大景地貌，外島蘭嶼礁洞眾多兼海底崎嶇多變的地形變化，潛水員時而潛入礁洞，觀看壯觀的大景，迷幻在多變的地形之間，是在蘭嶼潛水的獨特樂趣。而綠島更是國際級潛水勝地，豐富多樣的生態環境，潛水員更可體驗水底郵筒投寄明信片的樂趣。

這模擬的「綠島」，場內亦有水底郵筒給大家投寄明信片。(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」
日期：11月6日
時間：9am至6pm
地點：何文田天光道2號英皇佐治五世學校
費用：免費 【須預約，名額有限】
報名方法在此
 

講座及攤位：
 「台灣水攝世界之美」講座
 時間：2pm至3pm
 講者：Victor Lau，潛水教練、Olympus水下攝影師和導師

 「我和珊瑚魚有個約會」講座
 時間：330pm至430pm
 講者：Stan Stea，BLOOM 香港海洋項目總監

 「潛水初哥的台灣潛水之旅」講座
 時間：5pm至6pm
 講者：Jason Cheung，潛水教練、Olympus水下攝影師、著有《天堂潛水員》
部分珍貴作品亦於11月6日至12月30日於網上展覽展出，網址在此

(如有任何查詢，可參考此fb網頁)

記者︰馮柏偉

泳池 攝影師 澎湖 墾丁 Olympus 攝影 何文田 展覽

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