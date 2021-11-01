【我要去旅行】在香港偽出境「潛行台灣」　首個台灣水底攝影展覽推出

▲ 「潛行台灣」活動「游」客可下水，與小琉球的可愛綠蠵龜打打卡！(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

疫情下無法去台灣，但在香港就有個別開新面的「潛行台灣」活動！由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 將於11月6日舉行「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，在水中投寄明信片，體驗獨特。

台灣好山好山，尤其是她的海洋世界尤其吸引，惟在疫情下大家無法親往。由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和 tripTaiwan 就舉辨此「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」，展出25幅知名水底攝影師於台灣各地拍攝的珍貴作品，包括Yorko Summer、蘇淮、Marco Chang、京太郎、Victor Lau、Kenny Lee等。

▲ 活動於英皇佐治五世學校的3米水深游泳池舉行，相當搞鬼。(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

搞鬼的是，所在地是英皇佐治五世學校的3米水深游泳池舉行，即是大家需要穿上潛水裝備，於水中進行參觀。展區分成小琉球、墾丁、綠島及蘭嶼、東北角和澎湖5個區域，如小琉球是可愛的綠蠵龜覓食或休息等日常動態；離台北40分鐘車程的東北角，則擁有過百款蛞蝓和蝦蟹類，可說是微距生物天堂。

▲ 台灣水下攝影師Marco Chang於東北角拍攝到小丑魚在產卵後一直照顧幼魚孵化的畫面，期間會不時揮動魚鰭讓卵得到更多氧氣，也會用嘴巴把卵上面的垃圾清除。(Marco Chang攝)

▲ 東北角的軟絲(萊氏擬烏賊)復育後，已是很常見的海中生物。當牠們晚上慢速悠 游，會變換自己的體色,像是在海裏的外星生物。(Marco Chang攝)

要欣賞大景地貌，外島蘭嶼礁洞眾多兼海底崎嶇多變的地形變化，潛水員時而潛入礁洞，觀看壯觀的大景，迷幻在多變的地形之間，是在蘭嶼潛水的獨特樂趣。而綠島更是國際級潛水勝地，豐富多樣的生態環境，潛水員更可體驗水底郵筒投寄明信片的樂趣。

▲ 這模擬的「綠島」，場內亦有水底郵筒給大家投寄明信片。(相片來源︰台灣觀光協會香港辦事處)

「潛行台灣 - 香港首個台灣水底展覽」

日期：11月6日

時間：9am至6pm

地點：何文田天光道2號英皇佐治五世學校

費用：免費 【須預約，名額有限】

報名方法在此



講座及攤位：

「台灣水攝世界之美」講座

時間：2pm至3pm

講者：Victor Lau，潛水教練、Olympus水下攝影師和導師

「我和珊瑚魚有個約會」講座

時間：330pm至430pm

講者：Stan Stea，BLOOM 香港海洋項目總監

「潛水初哥的台灣潛水之旅」講座

時間：5pm至6pm

講者：Jason Cheung，潛水教練、Olympus水下攝影師、著有《天堂潛水員》

部分珍貴作品亦於11月6日至12月30日於網上展覽展出，網址在此。

(如有任何查詢，可參考此fb網頁)

記者︰馮柏偉