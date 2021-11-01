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【奪命車禍】新娘潭路車禍釀2死5傷　拘23歲男司機涉危駕

社會 11:38 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

大埔新娘潭路發生致命車禍，造成2人死亡、5人受傷。

昨晚萬聖節（10月31日）大埔新娘潭路發生致命車禍，造成2人死亡、5人受傷（詳情即看【下一頁】）。

警方今日（1日）表示，昨晚大埔新娘潭路車禍中，一名41歲男子和20歲男子死亡；另拘捕23歲私家車男司機，涉嫌危險駕駛，現正被扣留調查。

警方指，該名41歲男司機一度被困車內，其後由消防救出，他身體多處受傷，現場被證實死亡。該名20歲男司機及其車上一名24歲女乘客身體亦一度被困車內，其後由消防救出，兩人多處受傷，昏迷分別被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及北區醫院救治，男司機延至晚上11時35分證實不治。

另外，該名23歲私家車男司機及其車上的24歲女乘客及25歲男乘客，連同該名25歲電單車男司機，皆清醒被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理。

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責任編輯：余思嵐


　　 
 

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