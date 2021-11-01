【青年心城】林正峰拍親熱戲預早向女友「報案」　游嘉欣拒主動獻吻 ：對方會珍惜

▲ 《青年心城之撐起青春》

新劇《青年心城之撐起青春》昨晚（10月31日）萬聖節正日播出第4集，劇情講阿峰（林正峰飾）情敵阿賢（施焯日飾）帶阿欣（游嘉欣飾）夜探鬼屋，遇上駭人紅衣女鬼，阿賢嚇至暈倒，及後阿峰趕至救出二人。

獲救的阿欣見阿峰重拾初心變回積極，即喜極隔著口罩送吻。雖然現實中游游零拍拖經驗，但她強調自己不會如此主動：「成日覺得太主動對方就冇咁珍惜。」

▲ 阿賢帶阿欣夜探鬼屋。

女友信任林正峰

既要拍Kiss戲又要拍床戲的正峰，笑言女友完全沒詐型：「因為收到劇本嗰陣，我都有同佢講會拍啲乜，包括床戲同接吻戲。同埋我哋對大家都有一定信任，佢仲幫我對戲添！」

至於劇中，阿峰與阿欣一吻定情後，阿峰即積極工作、立志脫離日光族，卻多番受挫，求職期間慘遭白鴿眼、外送員身份備受歧視；與阿欣吃飯時，亦因經濟懸殊問題造成尷尬。

▲ 阿欣約阿峰去日本餐廳食飯，可是阿峰不夠錢，十分尷尬。

最終阿峰「執包袱」離開共享空間逃避阿欣，不過阿欣似乎未想放棄。

對於阿峰慘況，網民表現肉緊：「食碗拉麵嘅錢都冇？」、「佢唔係冇，係送外賣辛苦工，唔捨得咁使法」、「畀我就鬧爆面試嗰個女人，狗眼看人低」、「呢個女朋友幾好，肯幫男友埋單，為佢著想」。

紅衣女鬼跳霹靂舞

另外，劇集開首的「撞鬼」戲，除有游游自毁形象以「負顏值」鬼臉「加持」。

阿賢在極度恐慌下無厘頭高唱家燕姐經典名曲《皆大歡喜》，令紅衣女鬼亦無厘頭地以疑似霹靂舞回應，相當搞笑。

▲ 紅衣女鬼竟然識跳霹靂舞。

游游受訪時透露拍攝當晚有怪事發生：「我同峰同Arthur拍完後傾計時發現，原來大家當晚都有頭痛、頭暈，但因為怕嚇親大家所以都冇講。」

據知紅衣女鬼雖並非家燕姐真身，但卻與三名年青演員相當有緣，答案將於最後一集《青年心城》揭盅。

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