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【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意

親子 12:16 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

泰國一名音樂人對女兒毛手毛腳，被網民質疑是「獸父」。

父母對子女的愛有時會「過火」，泰國一名音樂人不時在社交媒體分享與9歲女兒的互動，近日有眼利的網民發現，他經常對女兒毛手毛腳，摸對方臀部及胸部，又在擁抱女兒時把手伸進衣服內。網民質疑他是「獸父」，他則強調自己沒有戀童癖，只是在表達愛意。

Neung親吻女兒，又將手伸進對方的衣服內。（影片截圖）

綜合外媒報導，泰國知名音樂人Neung Jakkawal與妻子育有一名9歲女兒，經常在社交平台分享生活照及影片。近日有網民發現他不時對女兒毛手毛腳，包括進電梯時掐對方臀部，在家又攬又錫，更將手伸入女兒衣服內，撫摸胸旁位置。Neung甚至曾要求女兒吸吮他的乳頭。

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最新影片：為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

網民質疑是「獸父」

事件傳開後，有網民認為Neung的行為並非父親的正常行徑，質疑他是「獸父」，「請尊重你的女兒」、「如果別人對你女兒做一樣的事，你會允許嗎？」。當地有社工評論事件，指「即使是父母也沒權觸碰孩子的敏感部位，包括胸部、生殖器及臀部」。

Neung及後在社交媒體解釋，自己只是在表達愛意，並非有戀童癖。他將有爭議的照片及影片刪除，並為此向大眾致歉，表示理解大家的擔憂，指未來會注意跟女兒的互動，

我會在互相尊重的前提下對家人表達愛意。

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責任編輯：王明芳

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