【親子好去處】童星點心麵樂園登陸沙田屯門　期間限定童星製麵工廠設計專屬包裝【內附地址】

▲ 仿照日本童星點心麵樂園設計，特設「童星Baby Star製麵工廠」及3米高的吉祥物星太郎。（相片來源：恒基兆業商場）

日本三重縣的童星點心麵主題樂園於2019年開幕，相信很多香港人都未能親身飛到日本參觀，日本官方認可的「恒基兆業商場 x 童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅」，將於11月13日至2022年1月2日期間登場，除了有大量可愛打卡位，亦有期間限定的「童星Baby Star製麵工廠」，與香港粉絲歡度聖誕。

沙田中心．沙田廣場及屯門時代廣場將參照位於日本三重縣的全日本最大室內遊樂場 – 「童星點心麵樂園」，除了有吉祥物星太郎亮相，特設「童星Baby Star製麵工廠」，完成遊戲獲取日本直送限量童星點心麵杯及特選調味配料。H．COINS會員於活動期間，憑指定消費換領「童星Baby Star製麵工廠」遊戲券。在童星點心麵DIY照相館，亦能設計專屬的聖誕期間限定個人化童星點心麵包裝。

沙田中心．沙田廣場有「七彩童星點心麵滑梯」，以童星點心麵Baby Star杯造型設計而成的滑梯，高逾2.7米。屯門時代廣場則有接近3米高的吉祥物星太郎，及放大10倍的「放大童星點心麵杯」。同場加映「童星百變時間廊」，回顧童星點心麵逾60年的演變，展出7款經典點心麵及不同年代的包裝。

▲ 沙田中心．沙田廣場則有以童星點心麵Baby Star杯造型設計而成的滑梯。（相片來源：恒基兆業商場）

恒基兆業商場 x 童星點心麵聖誕玩味樂園OYATSU LAND香港駅

地址：沙田中心L3大堂、屯門時代廣場南翼L1大堂

日期：11月13日至2022年1月2日

時間：10am至10pm

註：童星Baby Star製麵工廠活動只限星期六日及12月24至27日

記者：張頌婷