【大抽獎】維他推限量版賽車模型抽獎　買檸檬茶贏1：64及1：43賽車模型【附參加方法詳情】

▲ 維他™推出「限量版賽車模型」抽獎。（圖片由維他™提供）

潮人車迷和玩具迷注意！ 最近維他™推出「限量版賽車模型」抽獎，只需在即日至11月23日於指定店鋪或網店購買維他™指定品牌滿一定金額或數量，即可參加抽獎，有機會獲得 1：64 Mercedes -AMG GT3 賽車模型，附送精美迷你貨櫃，其中VLT型號更額外附送油罐收納盒。

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維他限量版1：64賽車模型共有3款，包括維他檸檬茶、果汁及蒸餾水，每款都設計精美，超精緻！此外，累積購買最高金額維他™檸檬茶者有機會獲賞特別版1：43VLT賽車模型，全港只有超限量 20 部，極具珍藏價格！

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維他™「限量版賽車模型」抽獎詳情

日期：10月27日至11月23日（連續4星期）

1. 「限量版賽車模型」大抽獎

獎品：維他 x Tarmac Works Mercedes-AMGGT3 1：64 賽車模型

參加方法：只需於指定香港地區的超級市場及網店^購買 2 支指定維他™品牌飲品* 或於指定香港地區的便利店^ 購買指定維他™品牌*滿港幣$16 正，並把單據WhatsApp 至（9334-5749） 參加抽獎，即有機會獲得獎品乙份。

名額：480名 （每週 120 名）

2. VLT 最高金額賞

獎品：維他 VLT x TarmacWorks 賽車模型 Mercedes-AMGGT3 1：43 賽車模型

參加方法：只需於參加上述抽獎活動同時，累積購買維他™檸檬茶金額最多的 20位幸運兒，更可額外獲得特別版1：43 VLT 賽車模型。

名額：20名

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公佈得獎方法

「限量版賽車模型」大抽獎每週公布得獎者一次。

抽獎結果及推廣活動完結聲明將分4個階段於星島日報及英文虎報刊登

第一階段：2021 年 11 月 10 日 （星期三）

第二階段：2021 年 11 月 17 日 （星期三）

第三階段：2021 年 11 月 24 日 （星期三）

第四階段：2021 年 12 月 3 日 （星期五）

得獎者會於推廣期完結後 7 個工作天內收到專人通知確認得獎。

指定銷售點名單

指定香港地區的超級市場及網店：百佳超級市場 、 FUSION 、 TASTE 、PARKNSHOP INTERNATIONAL、Food Le Parc、GOURMET、GREAT、百佳網店 eShop、屈臣氏網店、惠康超級市場、華潤萬家、U 購 select、HKTVMall、Ztore、佳寶食品、大昌食品、大昌煮意、AEON Stores （Hong Kong）、永旺（香港）百貨有限公司、FRESH 新鮮生活、一田百貨 （YATA） 、Soda Mall 首達百貨、千色Citistore、Pricerite （實惠家居）、Caltex、HOME+、家利成、盈之屋、味@戀人、味之誘惑、MEGA、明記超級市場、德華大藥房、卓興大藥房、創世藥房、富裕中西藥房有限公司、康福中西藥房。

指定香港地區的便利店：7-Eleven、OK 便利店、Vango 便利店。

指定維他™品牌：維他™檸檬茶（不包括維他無糖茶-錫蘭檸檬茶、維他新鮮檸檬茶）、維他™純蒸餾水、維他™果汁

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責任編輯：王芷瑩