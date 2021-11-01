【人肉提款機】不滿親戚常問丈夫借錢不還　人妻：咁落去應該點做好？

▲ 一名人妻在網上大呻丈夫的親戚經常借錢。

正所謂「講錢傷感情」，近日一位人妻在網上大呻，指丈夫的親戚非常「大洗」，經常問丈夫借錢，金額更一次比一次大，但卻有借無還。不過人妻直言不希望跟親戚斷絕關係，故感到煩惱，遂發文詢問網民意見。

親戚借錢不還

該名人妻在網上討論區「親子王國」，以「老公屋企嘅親戚成日問老公借錢」為題發文，表示丈夫的親戚家境不俗，有能力租住私樓和聘請外傭，然而卻非常「大洗」，又不儲錢。

事主續指，每次該名親戚「一洗大咗就開口問借錢」，由最初平均每月借數千元，後來借多達數萬元，更是有借無還。夫妻兩人曾經就此吵架，事主希望丈夫停止借錢予對方，

佢（丈夫）以前成日都話佢哋唔會唔還，現時因為愈滾愈大無還過，老公終於相信佢哋唔會還，同意唔再借。

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人妻感到無奈

不過，之後每當丈夫拒絕借錢時，親戚都會不停致電，「不停一日打幾十個電話嚟」，而事主的丈夫最終亦因心軟，繼續借錢給對方。事主再透露，即使不是借錢，有時跟親戚吃飯時，對方會「教佢哋啲仔女叫我哋買嘢俾佢，比如要買PS5之類」，因此事主很怕跟他們見面。

事主直言親戚只是利用丈夫，並無親情可言，但奈何丈夫家中沒太多親戚，因此「又唔想同佢哋真係斷絕關係」，令她感到兩難：

咁落去唔係辦法，應該點做好？

網民：無當你哋係親人

帖文一出引來網民熱議，有人指既然事主不希望跟對方斷絕關係，只能夠繼續忍下去。另外有網民勸事主要態度強硬一點，不要再讓丈夫借錢給親戚，「真係唔好再借」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳