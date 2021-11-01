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【護膚推介】SK-II最新限量版神仙水　大玩普普風藝術呈現電視彩虹條包裝

休閒消費 12:08 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

SK-II聯乘ANDY WARHOL基金會推出Andy Warhol x SK-II神仙水限量版。（圖片由SK-II提供）

SK-II聯乘ANDY WARHOL基金會推出Andy Warhol x SK-II神仙水限量版，以大膽前衛而充滿藝術性的設計，帶著 「美無止盡」的美學理念，再現大師級人物傳奇及對美的追求，展現女性專屬的美麗。

3款包裝的Andy Warhol x SK-II神仙水限量版 (每款HK$1,500)（圖片由SK-II提供）

Andy Warhol x SK-II神仙水限量版系列設計理念源自當代藝術大師經典名言："I’ve never met a person I couldn’t call a beauty (我從沒見過哪個人是不美的)”；“All is pretty （一切皆美）” ； “If everybody’s not a beauty, then nobody is (每個人都有美的一面)”，突顯Andy Warhol 對於美的主張與概念，鼓勵女性大膽、自信地展現自己的"美"。

最新影片推介：利愛安專訪

從設計與包裝上，都可以見得到當年Andy Warhol TV 的經典商標，無論是具衝擊力的濃厚色彩，還是標誌性的普普風元素同樣引人入勝。

除了Andy Warhol x SK-II 神仙水限量版禮盒，還有一個以「Andy Warhol TV」為設計靈感、使用ECONYL®再生尼龍材料製作的化妝袋，這種材料是一種由海洋和垃圾填充場中的尼龍廢棄物（例如廢棄的漁網）所製成的可持續使用紗線，能夠被無限循環再使用。

Andy Warhol x SK-II 神仙水限量版禮盒 (HK$1,500)（圖片由SK-II提供）

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責任編輯：王芷瑩

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