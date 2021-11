【護膚推介】SK-II最新限量版神仙水　大玩普普風藝術呈現電視彩虹條包裝

▲ SK-II聯乘ANDY WARHOL基金會推出Andy Warhol x SK-II神仙水限量版。(圖片由SK-II提供)

SK-II聯乘ANDY WARHOL基金會推出Andy Warhol x SK-II神仙水限量版,以大膽前衛而充滿藝術性的設計,帶著 「美無止盡」的美學理念,再現大師級人物傳奇及對美的追求,展現女性專屬的美麗。

▲ 3款包裝的Andy Warhol x SK-II神仙水限量版 (每款HK$1,500)(圖片由SK-II提供)

Andy Warhol x SK-II神仙水限量版系列設計理念源自當代藝術大師經典名言:"I’ve never met a person I couldn’t call a beauty (我從沒見過哪個人是不美的)”;“All is pretty (一切皆美)” ; “If everybody’s not a beauty, then nobody is (每個人都有美的一面)”,突顯Andy Warhol 對於美的主張與概念,鼓勵女性大膽、自信地展現自己的"美"。

最新影片推介:利愛安專訪

從設計與包裝上,都可以見得到當年Andy Warhol TV 的經典商標,無論是具衝擊力的濃厚色彩,還是標誌性的普普風元素同樣引人入勝。

除了Andy Warhol x SK-II 神仙水限量版禮盒,還有一個以「Andy Warhol TV」為設計靈感、使用ECONYL®再生尼龍材料製作的化妝袋,這種材料是一種由海洋和垃圾填充場中的尼龍廢棄物(例如廢棄的漁網)所製成的可持續使用紗線,能夠被無限循環再使用。

▲ Andy Warhol x SK-II 神仙水限量版禮盒 (HK$1,500)(圖片由SK-II提供)

最新影片:為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得:拍片最好不要由陌生人負責

TOPick登陸MeWe啦:https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片:https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王芷瑩