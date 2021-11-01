【見義勇為】中年漢地鐵疑偷拍熱褲女　市民仗義揭發要求刪片

▲ 中年漢地鐵疑偷拍熱褲女，市民仗義揭發要求刪片。

昨日（31日）有網民在香港突發事故報料區上載兩段影片，一名見義勇為的男子揭發一名中年漢在地鐵上偷拍。

根據片段，一名身穿牛仔襯衫，手挽綠色環保袋的中年漢，將電話放在環保袋前，電話鏡頭對向的是一名身穿熱褲的女子，中年漢期間多次將電話轉換角度，對向熱褲女，實行「多角度拍攝」。

不料中年漢的一舉一動都被一名熱心的男子拍下，熱心男直問中年漢「你係咪偷拍，拎部電話出嚟。」，中年漢眼神閃縮，多次拿電話出來又收回，最終不敵熱心男的追問下，戰戰兢兢地拿出電話，一邊手震一邊刪除影片，「我依家剷哂佢，無架啦!」。

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列車到站後，中年漢說「咁我而家走囉。」，便欲離開車廂，熱心男想阻止但中年漢急步離去。

網民就盛讚熱心男的見義勇為，不過提醒下次再面對此情此境應該第一時間報警，不能放過偷拍色魔。

下次要刪埋垃圾桶，旁觀者都做得好好

Del完可能仲響垃圾桶，可以recover，要佢清埋垃圾桶先係真正剷咗

報警最正確，一來刪除了也可以在垃圾桶取回、二是懲罰都未必改到何況仲放佢走，下次只會更小心而已

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記者：李榮忠