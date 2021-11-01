【運動意外】運動場散步被練跑學生撞倒　婦人頭暈嘔吐腦出血陷昏迷

▲ 台灣一名七旬婦人日前在體育場跑道上散步時，被正在練跑的高中生撞倒致腦出血，陷重度昏迷。

台灣發生一宗罕見意外，一名七旬婦人日前在新北市板橋第二體育場跑道上散步時，被正在練跑的高中生選手撞倒，造成大量腦出血，陷入重度昏迷。家屬在網上公開事件，質疑體育場未做好管理工作，希望能討回公道。

綜合台灣媒體報道，事發在10月18日下午四時多，新北市一名72歲羅姓婦人在板橋第二運動場的第6跑道上散步。期間有高中教練帶學生到場練接力，羅姓婦人被其中一名練跑的17歲鄭姓高中生撞倒。當下她稍作休息，回家後卻出現頭暈、嘔吐症狀，送院被證實大量腦出血，昏迷指數達4。

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羅姓婦人的兒子任職小學教師，最近他在網上公開事件，指事發後一周無任何加害者來電致歉，後來只有鄭姓高中生的父親來電關心。他的爸爸終日以淚洗面，而他和妹妹則傷心了幾天，他甚至在學校偷偷哭泣：

我偷偷躲在教室哭泣，不敢讓學生知道，但是心情會傳染，班上同學異常乖巧，忽然某天有一位小女生拿了一張衛生紙給我說：「老師！你不要哭了！」我突然醒悟，家裡還需要我撐起來，我要堅強！

羅婦的兒子指出，板橋第二運動場規定內側1、2線道為跑步專用道，外側供民眾散步，質疑體育場未有盡管理職責，讓學生在外側跑道訓練衝刺，導致意外發生。而他亦提到，10月30日是媽媽72歲生日，今年卻只能傷心難過地度過，並在文末請求新北市市長侯友宜協助，並懇求大家為其母親集氣。

新北市體育處回應事件稱，體育場屬公共空間，會依規定投保公共責任保險，目前已跟家屬取得聯繫，協助保險事宜。而體育場亦會每半小時進行廣播，勸告民眾分流使用跑道，避免類似意外再發生。

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責任編輯：羅嘉欣