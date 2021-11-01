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【好人好事】汀九橋釣魚釣到iPhone尋獲失主　手機跌落海逾2個月仍運作正常

食用安全 12:42 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

有市民在汀九橋橋底釣魚釣到一部iPhone，並成功尋獲機主。

手機跌入大海，竟可尋回？近日有市民在汀九橋橋底釣魚時，釣到一部放在防水袋的iPhone，並發現手機仍可正常運作。開機後他在網上發文尋找失主，有網民憑一線索，成功聯絡機主，遺失2個半月，失而復得。

昨日（10月31日）樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」發文，表示在汀九橋橋底釣魚釣到一部黑色的iPhone 11 Pro Max，希望可找到機主。從相片可見，樓主釣到一部放在透明防水袋的iPhone。事後樓主為手機充電後，成功開機，而屏幕顯示的日期為今年8月18日，手機桌布為一隻法國鬥牛犬。有網友估計，手機已沒電2個半月，故日期已沒更新。

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據指不消半小時，已有網民尋獲機主。有網民留言表示，認得手機桌布上的法國鬥牛犬叫Bobby，因而聯絡寵物主人。原來機主2個多月前在汀九橋附近玩獨木舟，因為反艇，手機跌入大海。

事後樓主亦更新帖文，感謝大家幫忙，並表示機主已聯絡他。不少網友也稱讚樓主好人。手機跌入大海多時仍能成功運作，大家也嘖嘖稱奇。同時，也有不少網友大讚防水袋，想知道是甚麼牌子，直言「防水袋好堅」。

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責任編輯：羅嘉欣

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