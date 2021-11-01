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【2021聖誕節】全港首個勞蘇主題士多啤梨工場登陸葵芳　3米高勞蘇必成打卡熱選【內附地址】

休閒消費 12:21 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

逾9米長「毛茸茸長廊」 仿似被勞蘇一擁入懷。

聖誕節即將來臨，葵芳新都會廣場將於11月12日起至明年1月2日期間，推出全港首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》，讓一眾市民與3米高原大尺寸勞蘇裝置打卡及穿梭6大主題專區，當中包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

商場晚間更配以炫目燈飾，綻放日與夜截然不同的冬日情懷；而特設的聖誕主題甜美花海，逾萬朵新畿內亞鳯仙及聖誕花編織成震撼的戶外迷人花海，連同L3星光長廊掛上多個閃亮繽紛的勞蘇剪影燈飾，營造出浪漫滿溢的星光夜景，共聚夢幻甜美時光。

    點擊圖片放大
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同時，商場L3中庭更有期間限定店，推出多款日本直送及期間限定的勞蘇及迪士尼卡通人物精品，各位勞蘇粉絲千萬不可錯過！

「Berry Christmas in LotsoLand」 聖誕草莓熊世界

地點：葵芳新都會廣場

日期：11月12日起至2021年1月2日

期間限定店

地點 ：L3中庭

日期：2021年12月8日至2022年1月2日

活動時間：上午11時至晚上9 時

記者：曾嘉善

親子活動 好去處 聖誕節 Disney 葵芳 新都會廣場 Metroplaza 商場 燈飾

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