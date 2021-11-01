吳彥祖留美生活當職業賽車手　遇香港人感興奮：可以同佢哋講吓廣東話

▲ 吳彥祖成為職業賽車手。

與太太Lisa、女兒Raven搬回美國生活的男神吳彥祖（Daniel），近年因疫情未能返回香港工作，但與此同時，卻令吳彥祖重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。

吳彥祖稱一直很鍾意賽車：「好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」

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比賽成績理想

由藝人變成賽車手，吳彥祖一切由零開始，好友馮德倫得知他的經歷，於是提議幫手拍片紀錄他的轉變及比賽過程，並找來擔任《林書豪 Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫手，製作成《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）紀錄片。



已落場參加賽事的吳彥祖成績不俗：「今年參加咗6場團體賽，暫時我哋總成績排第二位，希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。」

在年底，他會與隊友參加「Thunderhill Raceway」賽事：「需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」

比賽遇香港人感高興

不過賽車令有覺得危險，太太Lisa可有反對？他說：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼我車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，相比Lisa騎馬，得個頭盔、跳馬完全冇保護，所以Lisa無特別意見。」



問吳彥祖何時才會回港拍戲？廣東話有冇退步？他說：「如果有戲拍我會返嚟㗎！但我驚自己接受唔到一個人喺酒店留21日，所以可能等多1年，唔使隔我就會返嚟。」

他續稱，現時賽車比賽有另一隊對手是香港人：「雖然我哋係敵對，但一見到佢哋就好開心，因為可以同佢哋講吓廣東話，而家平時就真係冇乜機會講，所以唔多唔少冇喺香港嘅時候講得咁好。」