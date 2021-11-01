  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 13:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】今起出入街市需掃「安心出行」　街市商會指人手不足應付檢查

社會 12:28 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

政府大樓、辦公處所及公共街市等今日起，出入須強制使用「安心出行」流動應用程式。（馮漢柱攝）

政府大樓、辦公處所及公共街市等今日起，出入須強制使用「安心出行」流動應用程式。有街市商會料全港街市料需增加2,000名保安，於每個出入口作檢查，形容現時人手不足應付，亦憂市民轉而光顧毋需使用安心出行的街邊小販；另有食環署管工職系工會指前綫員工無指引，擔心易惹起爭執。

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示指，新安排對街市的商販影響不大，但批評政府無顧及街市的人手，直言難於每個出入口作檢查，部分出入口可自出自入。

他又以油麻地街市為例，指街市有5個出入口，假設每個出入口都需2名保安員，監察市民量度體溫及處理「安心出行」程式使用，至少要多10名保安，按全港約有100個公共街市，每日分兩更，短時間內可能需要增加2,000名保安人員。

他指，部分街邊小販售價便宜，亦不需要使用「安心出行」，擔心市民或會寧可光顧街邊小販，有機會不入街市，批評措施對商戶造成騷擾；亦有部分市民會要求商販將貨品拿到街市外交收，不過非全部商販有足夠人手做到。

食環署管工職系工會秘書劉偉德認為，每個街市安排人手不同，有些是食環署員工看守，有些是由外判公司的保安人員駐守；又指部分街市無足夠人手看守出入口，只能鎖上太平門，亦有出入口未有貼「安心出行」，形容如同虛設。

他直言，不同街市於處理上有不同，或會導致發生爭執，變相令前綫員工壓力增加，當局無向員工提供指引，猶如瞎子摸象「將個波交畀前綫」。

另外，社區組織協會組織幹事陳仲賢表示，新措施對無智能電話的無家者影響大，即使建議無家者留下社福機構聯絡電話，當處所人員致電核實時，社福機構未必能核實對方是否認識的無家者，如果日後需要隔離檢疫，亦未必能聯絡到有關的無家者，每日要接多個電話亦對社福機構造成負荷。

他建議，當局應將無家者納入豁免範圍，或者提供一次過核實方式，核實無家者身份，不必每次登記。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理
今日 10:31
【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理
【安心出行】明起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排
16:21 2021/10/31
【安心出行】明起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排
【安心出行】65歲以上長者近半無智能手機　社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」
12:30 2021/10/31
【安心出行】65歲以上長者近半無智能手機　社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」

你可能感興趣

【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理
今日 10:31
【安心出行】聶德權指市民需要適應或會遇問題　當局會彈性處理
【安心出行】明起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排
16:21 2021/10/31
【安心出行】明起街市、醫院等須強制使用　一文看清掃碼範圍及豁免安排
【安心出行】65歲以上長者近半無智能手機　社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」
12:30 2021/10/31
【安心出行】65歲以上長者近半無智能手機　社聯冀當局寬鬆處理強制使用「安心出行」
疫情 街市 安心出行 油麻地

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
11:21 2021/10/31
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
【好人好事】港爸患心臟病與唐氏兒子搬屋上山 找消防處義工隊幫忙：他們二話不說就答應
10:23 2021/10/31
【好人好事】港爸患心臟病與唐氏兒子搬屋上山 找消防處義工隊幫忙：他們二話不說就答應