【安心出行】今起出入街市需掃「安心出行」　街市商會指人手不足應付檢查

▲ 政府大樓、辦公處所及公共街市等今日起，出入須強制使用「安心出行」流動應用程式。（馮漢柱攝）

政府大樓、辦公處所及公共街市等今日起，出入須強制使用「安心出行」流動應用程式。有街市商會料全港街市料需增加2,000名保安，於每個出入口作檢查，形容現時人手不足應付，亦憂市民轉而光顧毋需使用安心出行的街邊小販；另有食環署管工職系工會指前綫員工無指引，擔心易惹起爭執。

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示指，新安排對街市的商販影響不大，但批評政府無顧及街市的人手，直言難於每個出入口作檢查，部分出入口可自出自入。

他又以油麻地街市為例，指街市有5個出入口，假設每個出入口都需2名保安員，監察市民量度體溫及處理「安心出行」程式使用，至少要多10名保安，按全港約有100個公共街市，每日分兩更，短時間內可能需要增加2,000名保安人員。

他指，部分街邊小販售價便宜，亦不需要使用「安心出行」，擔心市民或會寧可光顧街邊小販，有機會不入街市，批評措施對商戶造成騷擾；亦有部分市民會要求商販將貨品拿到街市外交收，不過非全部商販有足夠人手做到。

食環署管工職系工會秘書劉偉德認為，每個街市安排人手不同，有些是食環署員工看守，有些是由外判公司的保安人員駐守；又指部分街市無足夠人手看守出入口，只能鎖上太平門，亦有出入口未有貼「安心出行」，形容如同虛設。

他直言，不同街市於處理上有不同，或會導致發生爭執，變相令前綫員工壓力增加，當局無向員工提供指引，猶如瞎子摸象「將個波交畀前綫」。

另外，社區組織協會組織幹事陳仲賢表示，新措施對無智能電話的無家者影響大，即使建議無家者留下社福機構聯絡電話，當處所人員致電核實時，社福機構未必能核實對方是否認識的無家者，如果日後需要隔離檢疫，亦未必能聯絡到有關的無家者，每日要接多個電話亦對社福機構造成負荷。

他建議，當局應將無家者納入豁免範圍，或者提供一次過核實方式，核實無家者身份，不必每次登記。

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責任編輯：陳正怡