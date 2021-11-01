【明星育兒】單文柔：懷二胎前要達成一個心願　取笑陳展鵬難敵乖女嗲功做女兒奴

▲ 單文柔笑言，若能達成這個心願，她隨時可以準備懷第二胎。

前港姐單文柔（Phoebe）與陳展鵬的女兒「小豬比」，今年邁入Trouble Two階段，開始變得反叛，令Phoebe大感頭痛，但幸得老公神助攻，耐心地教導女兒，才令她不至於手足無措。

單文柔與陳展鵬亦早有共識，以培養孩子良好的性格及價值觀作為首要任務，因他們深信性格改變命運。

現階段生活重心在女兒

現年31歲的單文柔於2018年下嫁陳展鵬，隨後誕下女兒陳諾瑤（小豬比），一家三口樂也融融。

小豬比轉眼間已兩歲多大，性格相當活躍、古靈精怪，更遺傳了父母的高顏值，外貌精緻可愛，深得不少網民喜愛。Phoebe透露女兒的名字「陳諾瑤」是由家人取的，希望愛女快快樂樂、做人要遵守承諾。

▲ 現年31歲的單文柔於2018年下嫁陳展鵬，自迎來愛女後，Phoebe 便淡出電視圈，專心在家相夫教女。(湯致遠攝)

自迎來愛女後，Phoebe便淡出電視圈，專心在家相夫教女。她表示偶然亦會想回歸幕前，希望未來有機會參與戲劇表演。「因為我從未拍過劇，之前我去老公劇組探班時，就趁機偷師，學習一下如何走位、講對白。但現階段的重心先放在女兒身上，讓我好好裝備自己，始終無論做演員或主持人，都需要人生閱歷。」

在未為人母前，她無法深深體會到這份母愛，甚至自覺難以勝任照顧孩子的責任。但當成為媽媽後，不論是心態上抑或行為上，都有翻天覆地的改變。「女兒的出現使我更加追求進步，以前我只需要顧及自己，但現在以女兒的時間表為先，剩下的時間才能做自己的事情，令我學會時間管理。另外，以前即使是工作也能靈魂出竅一下，但照顧小朋友需要全神貫注，因為一個不注意，她可能就在梳化上跌下來。」

▲ 小豬比遺傳了父母的高顏值，外貌精緻可愛，深得不少網民喜愛。

踏入Trouble Two叛逆期

今年，小豬比踏入了小孩常見的第一個叛逆期Trouble Two，她指女兒經常故意唱反調、違抗大人的要求，考驗著她與展鵬的耐心。

有一次，小豬比因不願意自己刷牙而不斷哭鬧，面對這個窘況，Phoebe與展鵬就嘗試聽從朋友的意見，決定狠心一次，嚴厲地管教女兒並設置懲罰區。最後，雖然當刻小豬比冷靜下來，但之後的日子，她都一直悶悶不樂，臉上更帶?少許怒意。

於是，兩夫妻再度調整教育方式，以平靜及堅定的態度跟孩子溝通，後來發現小豬比居然聽得進去，更開始自動自覺刷牙。

Phoebe說：「就這件事，我也有跟展鵬討論過，亦令作為大人的我們有所反思。其實每個家庭都有不同的管教方式，要按孩子的狀況去變通、因材施教，而女兒現階段最需要的是被理解，以及我們的愛。」

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在教育孩子上，起初兩夫妻達成共識，展鵬負責「黑臉」角色，而Phoebe則扮演「白臉」。可是，常言道女兒是爸爸的前世情人，當小豬比年紀慢慢長大，開始跟爸爸撒嬌，讓展鵬的心瞬間就溶化了。

Phoebe更笑指老公成為「女兒奴」後時常「搬龍門」，對女兒的管教也不自覺寬鬆起來。直至現在，二人對女兒的教育已有共識，兩夫妻必須站在同一陣線，不會有人再當黑臉或白臉。

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教女兒學會待人接物更重要

此外，她又大讚老公自有一套育兒心得，就連其家人也對展鵬讚賞有加，絕對是稱職的神隊友！

Phoebe說：「我們從小希望培養她有禮貌，有次帶女兒出外聚餐，但她不肯跟長輩打招呼。在那一頓晚飯，展鵬花了45分鐘跟女兒講道理，非常有耐心。經過這一次後，我們再帶她出外時，沒想到她竟然主動跟親人打招呼，令我很驚喜！」

早前小豬比展開了人生的新階段，正式升讀幼兒預備班（N班），她指起初兩個月，女兒幾乎每天都在校門前哭個不停，難分難捨，但現在小豬比已慢慢適應校園生活，進而投入學校的群體生活，放學後又開心地分享在校園的所見所聞，使Phoebe放下心頭大石。

▲ Phoebe指自己未 ready 好追第二胎，因為嫌仍未實現瘦身目標，需要繼續努力。(湯致遠攝)

子女成材是許多家長的期望，但Phoebe表示與老公相信「性格改變命運」，比起追求學業成績更為重要。「現今社會，除書本上的知識，學會待人接物才最重要，因現在只要上網已能查到所有知識，毋須再靠背熟書本。所以，如果小朋友本身性格開朗、喜歡接觸新事物，自然在做人、做事上都有不同態度。」

至於問到有否追第二胎的計劃，Phoebe指小豬比十分渴望有弟妹作伴，不過，她笑指自己未ready，因為嫌仍未實現瘦身目標，需要繼續努力。「先讓我瘦下來，完成自己一個小小的心願，當我成功keep fit變回結婚時的身形，我就可以準備懷第二胎了。」

場地：Pier 1929

服裝：Bread n Butter

記者：曾嘉善