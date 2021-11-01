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【水警殉職】警方明日為總督察林婉儀辦最高榮譽喪禮　行政會議將休會

社會 12:45 2021/11/01

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警方為總督察林婉儀辦最高榮譽喪禮。（資料圖片）

水警高級督察林婉儀於執行職務期間墮海殉職，獲追授為總督察。警方將於明日（2日）為其舉行最高榮譽喪禮儀式。行政長官林鄭月娥與部分行政會議成員明早將會出席儀式，行政會議明日休會。

警方表示，將於明日為殉職總督察（追授）林婉儀在九龍紅磡世界殯儀館及和合石浩園舉行最高榮譽喪禮儀式。在殯儀館舉行的喪禮將分為兩部分，上午9時30分在地下靈堂先舉行傳統儀式；該儀式完畢後，於上午10時30分，靈堂內及殯儀館外將會舉行警隊喪禮。在世界殯儀館的喪禮完畢後，送殯行列將於上午約11時離開，前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行路祭，再到和合石浩園舉行安葬儀式。安葬儀式約於下午12時15分在浩園舉行。

林婉儀加入警隊14年，當時於水警巡邏艇於龍鼓洲近沙洲一帶，被一艘走私快艇撞到反艇，小艇上4人墮海，並困在船底，3人先後被救出，林婉儀失蹤，其後證實死亡。廣東公安於上月初拘兩名涉案內地走私集團成員。

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責任編輯：黃悅晴

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