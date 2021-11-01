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【流產假】流產女士可享產假嗎？　安寧服務社工：可按懷孕周數獲取產假或病假

健康 13:16 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

經歷流產的女士可按懷孕週數獲得產假或病假以作休息。

流產後的女士，可以放產假嗎？要解答上述問題，首先要認清香港僱傭條例第六章：生育保障內有關「分娩」和「流產」的定義。

  • 分娩指產下嬰兒；
  • 流產指在懷孕24個星期內排出不能於產後存活的成孕物體。如僱員懷孕不足24個星期，產下能存活的嬰兒或嬰兒在誕生後才夭折，則不屬流產。

本港的僱傭條例一直以來清楚列明懷孕28個星期或以後流產的女性僱員，只要在產假開始前按連續性合約（僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時，他的僱傭合約便屬「連續性合約」）爲僱主服務，並給予僱主懷孕及準備放取產假的通知，便可享有連續14星期的產假。

後來在2020年12月11日生效的《2020年僱傭（修訂）條例》，更將流產懷孕期下調至24個星期，即是女性僱員在懷孕24個星期後流產，只要僱傭合約屬「連續性合約」，便可享有連續14星期的產假。

香港有「流產假」嗎？其他地方又有沒有「流產假」？

答：香港並沒有「流產假」，但經歷流產的女士仍然可以按懷孕週數獲得產假或病假以作休息。另一方面，台灣則有「流產假」。當地法例規定懷孕三個月以上流產者，可獲得四星期產假；懷孕兩個月以上未滿三個月流產者，可獲得一星期產假；懷孕未滿兩個月流產者，可獲得五日產假。

文章獲授權轉載，原文刊於Facebook專頁「安寧服務社工梁梓敦。不怕生死 」。

撰文 : 梁梓敦 安寧服務社工

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