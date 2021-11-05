【2021聖誕節】四季酒店聖誕住宿禮遇2位$5,280起　包雙人早餐+精華體驗禮盒+自助晚餐

▲ 四季酒店在今個聖誕推出多個精彩活動。（圖片由酒店提供）

今個聖誕節，香港四季酒店會變身成聖誕樂園，薑餅小鹿及酒店吉祥物查理小熊會在大堂迎接每位貴賓。酒店推出各式各樣的慶祝活動，讓大家在節日大吃大喝！

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四季酒店推出一系列節慶活動，當中包括酒店的米芝蓮餐廳的節日大餐、網上電子商店一站式節慶美饌及禮品的訂購平台、聖誕住宿禮遇、佳節水療療程及年末倒數活動，相信令大家沈醉於愉快節日氛圍當中。

聖誕大餐

酒店兩間三星米芝蓮餐廳Caprice及龍景軒都是歡聚慶祝的不二之選。

法國餐廳主廚Guillaume Galliot呈獻的精緻饗宴更可同時滿足視覺和味蕾的感受。在平安夜晚上，品嚐精美菜式包括法國帶子伴特級魚子醬配椰菜花及法國鴨肝凍批配黑松露及洋薊。Caprice 平安夜八道菜晚宴每位港幣4,388，另加一服務費。

喜愛粵菜佳餚的家庭，可選擇於龍景軒享用九道菜菜單，當中包括不少經典名菜如: 葡汁雞粒焗響螺，黑松露鮮百合炒澳洲特級和牛柳粒。聖誕節菜單每位港幣1,888，另加一服務費。

另外，賓客在除夕夜可於The Lounge 慶祝，八道菜菜單包括法國塔斯卡雅生蠔配紫菜、荔枝泡沫、日本蕪菁; 自製藍龍蝦意大利雲吞配有機粟米周打湯、澳洲青檸及羅勒油以及爐烤日本牛肉伴脆香薯仔，根菜、意大利青瓜及白松露，每位港幣2,888，另加一服務費。

佳節下午茶

餅房行政主廚陳永雄的三層架下午茶除了經典鬆餅以外，聖誕主題的甜點更是點睛之作，例如迷你薑餅人，迷你玉桂卷及聖誕香料野莓雪人法式蛋白杏仁餅。

佳節下午茶於2021年12月份供應，平日每兩位價格港幣658，而週末及公眾假期每位港幣498，另加一服務費。

網上電子商店下午茶外賣售價為港幣698。

查詢或預訂：3196 8708

聖誕住宿禮遇

藉聖誕佳節與摯愛親朋於四季酒店全新裝修客房共渡美好時光，住宿禮遇包括節慶自助餐及精美禮品。聖誕住宿禮遇於12月24,31日及1月1日供應, 全新豪華山景客房房價由港幣5,280起, 全新尊尚海景套房房價由港幣9,600起。

聖誕住宿禮遇包括：

1. 每日雙人早餐

2. 如12月24或31日入住, 包含四季大禮堂的節慶自助晚餐 (可享無限無酒精飲品及汽水）

3. 如1月1日入住, 包含四季大禮堂的節慶自助午餐 (可享無限無酒精飲品及汽水）

4. Dr Barbara Sturm精華體驗禮盒（價值：HK$2,685）

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嚐味之旅

整個12月份賓客可預訂嚐味之旅，包括一系列優惠及禮遇，全新豪華山景客房房價由港幣3,480起。

嚐味之旅包括：

1. 每日雙人早餐

2. 三道菜雙人晚餐，可在 The Lounge 享用，或選擇客房送餐服務

3. 迎賓香檳一瓶

4. 水療護理八五折優惠

5. 餅店購物九折優惠

6. 入住兩晚或以上：免費升級至豪華海景客房

7. 一輛汽車可以優惠價 450 港元享用通宵泊車服務

查詢或預訂：3196 8333

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責任編輯：王芷瑩