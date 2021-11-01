【時尚速報】Balenciaga X Crocs以醜為美升價10倍　「窿窿鞋」裝三吋斗零踭再創時尚熱潮

▲ 將Platform底減去，加上高跟鞋的Crocs，有沒有添高貴味？（圖片來源：品牌提供）

認真，時裝對大家來講，識幾多都不重要，因為就算給你，只不過加了3吋半黑膠鞋踭（還要減磅沒了矮人恩物platform底），平時500元還有零錢找贖，斷估不會斗膽開天價賣貴10倍吧？

Fashion嘅嘢，你真係識……查實自現任創作總監Demna Gvasalia入主，Balenciaga 即享有「ugly fashion王」美譽；Crocs在時裝界的達人們心中抱著「跟穿Crocs的人只會做一秒朋友」，其地位不容置疑，不知是否負負得正這原因，為兩大品牌帶來的超厲害的業績。

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回到2018春夏季的天橋上，Balenciaga首次與Crocs聯乘推出可自行組裝窿窿上的裝飾的「Foam」系列後，在市道低迷下仍令Crocs逆市下仍能首次踏入「年度10億美元收入的俱樂部」。而Balenciaga 在2019年度首次錄得10億歐元收入，是繼Gucci（年度收入80億 ），Saint Laurent 和Bottega Veneta 後旗下第四個品牌達到此目標。

八字匹配，三年後的2021秋冬季，他們又再度合作的推出2.0，Demna更把品牌的獨特高跟鞋踭移植到Crocs 的鞋身，以顯示他不只為噱頭而合作，是打從心底欣賞的長期夥伴，不知道各位時裝精仍然堅持不理這對「絕交鞋」嗎？

記者：黃鑑江