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【嘩鬼星二代】萬聖節群星仔女晒冷鬥可愛　Lucy穿打底衫扮美人魚最搶鏡【多圖】

育兒經 14:14 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一班星二代昨日萬聖節空群而出打扮鬥搶鏡，扮美人魚的Lucy最吸like！

昨日（31日）萬聖節一家大細都出動扮鬼扮馬派糖，一眾星爸媽都出盡法寶為星二代打扮，於IG洗版式分享。今年星二代除了卡通造型，還有大熱韓劇《魷魚遊戲》的角色Cosplay，以胡諾言一家最認真，但最搞笑一定是李璨琛女兒Lucy李元元，以打底衫襯托出美人魚造型，成功呃到6萬幾個like！

3歲的Lucy一向愛公主打扮，近期最愛唱動畫電影《魔雪奇緣》（Frozen）的《Let It Go》，以為Lucy會扮Elsa，誰知Lucy以美人魚裝扮現身！不過Lucy好安全，穿上白色打底衫才穿貝殼胸罩，沒有走光。

Lucy的貝殼胸罩下，有件白色打底衫。（IG圖片）

從Lu媽Sophia分享的照片中所見，Lucy顯然好滿意造型，擺出多個甫士拍照，她還以為這是「泳裝」，可以出發去游水，Lu媽在帖文中笑言「你行到先再講啦」，還稱Lucy今次要呃like，之前蝕了3年無扮嘢。

蝕咗成三年嘅Halloween機會扮嘢呃like，我諗嗰度都應該呃到差唔多成一千個follower㗎！真係蝕呀！

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其他星級家庭都有落力打扮，最認真首推名模Jessica C與安志杰一家神還原愛登士家庭，化妝服飾都好有心思，還特登去影樓拍照留念，5歲大女Tessa表情都交足戲。

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最新影片：為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

今個萬聖節最多人扮演《魷魚遊戲》的角色，胡諾言及3子女都穿上工作人員的紅衣加面罩服飾，但最神似是小S與3名女兒，神還原了姜曉和木頭人，小S也扮成001阿伯的角色。

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不少星爸媽也想出非卡通服飾去搶鏡，倪晨曦（Elva）一家三口就化身一份早餐，Elva扮太陽蛋、老公做多士、兒子Virgil就成為可愛牛油果，非常可愛！而杜德偉與囝囝則扮成小飛俠與鐵鈎船長，打扮由頭到腳一絲不苟。

點擊圖片即睇更多星二代造型︰

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最新影片：利愛安天生曲髮被歧視　單親家庭成長與哥哥互相扶持

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責任編輯︰林綺玲

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