【校長專欄】跌斷手體會學習機會易來不易 女生不再懶惰用左手學習追回進度

▲ 兩個學生要令自己改善進步的原因，值得學習。

近日老師替學生申請獎學金，申請表上看到同學們分享自己如何努力求進的故事，實在令人欣慰。每個同學的經歷都有不同，但她們都有要令自己改善進步的原因，也值得我們學習。

有一個學生，她自己分享到以往本來十分懶惰，每到測考前一兩天才溫習，成績自然不理想，不過她仍然得不到教訓，直到有一天，她在上體育課的時候發生意外，右手骨折了。在那天後，她活動不方便，出院後仍要包紥石膏，莫說寫字，連洗澡也要家人協助，實在苦不堪言。

上課的時候，她只能用左手寫字，那時她恍然明白學習的機會其實得來不易。自此，她積極向學，其後更以左手完成各項課業，不只追回學習進度，而且在老師眼中已達優良水平，在學業和成長上均有大進步。

另一位學生，她小三初來入讀時，英文水平不高，但是她為自己定下了進步的策略，就是先好好觀察，上課時留意每一個細節；然後，就要反覆思考老師所講的意思和道理；最後，就是執行，即是在學習和生活上應用出來。她也知道自己會有想躲懶和放棄的時候，她說她會提醒自己想像對將來生活的期盼，然後鼓勵自己繼續前進。結果，她經歷一個學期後，成績已達中上，令人鼓舞。

總結兩位同學的分享，他們都明白到為何要進步，並且具有很清晰的目標，加上方法，以及持之以恆不放棄的意志。為什麼要進步就是學習的原因，目標和方法總有機會和時間去改善，但恆心就要靠老師、家長鼓勵和引導。

近日聽到不少學童輕生的新聞，願我們的孩子都找到學習的意義，願我們也懂得引導和陪伴他們行走這段路。

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