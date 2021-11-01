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【虛構搶劫】涉自編自導被劫珠寶圖騙保險　女東主囚3年半官斥破壞對投保者信任

社會 13:08 2021/11/01

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（灣仔區域法院資料圖片）

珠寶公司女東主因生意失敗欠債，故以10萬元聘用男侍應一同自編自導自演珠寶劫案，兩人早前被裁定串謀詐騙罪成，今（1日）於區域法院分別被判囚3年半及20個月，法官指女東主行為破壞保險行業對投保者的信任。

涉案男侍應鄧家駒（31歲）早前承認1項串謀詐騙罪，控罪指他於2020年2月至5月5日期間，串謀梁艷君（41歲）上演一齣搶劫案，欺騙怡安工商業保險代理香港有限公司（下稱AON），即由被告劫去屬於梁的一些珠寶，使AON向迪卡辰發出保險金。而梁早前則否認控罪，經審訊後亦被裁定罪成。

法官今判刑時指，本案控罪嚴重，相比真正的搶劫案，本案較不常見。法官指梁屬主導角色，一手策劃搶劫事件，事前更增大保險額，法官形容梁精心細密地耗時兩個月策劃本案，計劃周詳，破壞保險行對投保者的信任。

法官指鄧則相對被動，他以10萬元報酬聽命於梁，其角色雖然嚴重，因為若然沒有他，梁的計劃將無法成事，但被告向警方提供案情，更轉為污點證人指證梁，因此可獲額外減刑。法官最後判以梁入獄3年半，而鄧則被判囚20個月。

案情指，梁早年成立迪卡辰鑽飾珠寶有限公司，經營珠寶推銷業務。2020年4月22日案發當天，梁帶同總值逾249萬元的329件珠寶，先後到不同珠寶店作推銷，期間當梁乘搭港鐵至佐敦站時，身穿黑衣及黑色帽子的鄧搶去梁手上的紅色行李箱。梁其後報警指她被搶去共328件珠寶，並於同晚將被劫一事告知AON職員。

資料顯示，迪卡辰本來共有300萬元全險及200萬元運送保險，唯梁於2020年2月，將全險增至500萬元，運送保險則增至250萬元。

警方其後透過片段拘捕鄧，鄧於警誡下聲稱「係嗰個紅衫嘅女人揸住個紅色篋指使我，叫我搶佢個篋，因為佢等錢使。」

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記者：楊詠渝

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